Ubisoft Forward: So könnt ihr den Assassin's Creed-Stream nächste Woche schauen

Schon in wenigen Tagen hat das Warten ein Ende, dann will Ubisoft nämlich in seinem großen Jubiläumsstream die "Zukunft von Assassin's Creed" und mehr enthüllen. Wie ihr den Stream am besten schauen könnt und was euch darin erwartet, verraten wir euch hier.

Datum der Ubisoft Forward: Samstag, der 10. September 2022

Samstag, der 10. September 2022 Uhrzeit des Streams: Los geht's um 21 Uhr deutscher Zeit

Los geht's um 21 Uhr deutscher Zeit So könnt ihr in schauen: Über den Twitch- oder YouTube-Kanal von Ubisoft

Hier könnt ihr euch nochmal die Ankündigung zum Jubiläumsstream anschauen:

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Das wird im Ubisoft-Stream zu sehen sein

Das komplette Lineup der Ubisoft Forward verheimlicht der Publisher bislang natürlich, aber immerhin ein Titel ist bekannt. Das lange gemunkelte Assassin's Creed Mirage (ehemals als Assassin's Creed Rift bekannt) wurde jetzt endlich offiziell enthüllt und hat bereits ein erstes Artwork bekommen:

Wie Ubisoft angekündigt hat, werden wir vom neuesten Assassin's Creed-Teil mehr auf der Ubisoft Forward zu sehen bekommen und dort vermutlich auch konkrete Infos zu Setting, Charakteren und einem Releasezeitraum erhalten.

Was es sonst noch zu sehen geben könnte, können wir aktuell nur spekulieren. So gab es bereits Gerüchte, dass ein Remake des ersten Assassin's Creed-Spiels in Arbeit sei und sogar via Season Pass Teil von AC Mirage sein könnte. Außerdem wissen wir natürlich, dass Ubisoft derzeit an Assassin's Creed Infinity arbeitet. Das soll zwar Leaks zu Folge noch einige Jahre von einem Release entfernt sein, aber einige Infos neue Infos im Stream wären durchaus denkbar.

Auch abseits davon könnten uns weitere Ubisoft-Titel erwarten. So wäre ein weiterer Blick auf das im November erscheinende Skull & Bones oder das kürzlich verschobene Avatar: Frontiers of Pandora durchaus denkbar.

Was glaubt ihr, welche Spiele können wir auf der Ubisoft Forward erwarten?