Assassin’s Creed Mirage im Angebot: Deluxe Edition für PS5 & Xbox jetzt für nur 23,99€ abstauben!

Bei MediaMarkt könnt ihr Assassin's Creed Mirage jetzt zum Bestpreis abstauben, und das sogar in der Deluxe Edition.

Die Deluxe Edition des Open-World-Hits Assassin’s Creed Mirage gab es dank eines Ubisoft-Sales ohnehin schon für günstige 29,99€ (UVP: 59,99€). Durch den großen Spiele-Sale bei MediaMarkt, durch den ihr jetzt 20 Prozent Extra-Rabatt auf alle Spiele im Sortiment des Händlers bekommt, ist der Preis hier nun sogar auf 23,99€ gesunken. Das Angebot gilt für PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One. Hier findet ihr es:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Saturn. Die 20 Prozent Extra-Rabatt werden erst im Warenkorb abgezogen, die Aktion läuft bei beiden Händlern noch bis zum 8. April um 9 Uhr morgens. Preis und Verfügbarkeit einzelner Spiele können sich aber jederzeit ändern.

Die normale Version von Assassin’s Creed Mirage kostet derzeit übrigens ebenfalls 23,99€, weshalb es keinen Sinn macht, sich die Boni der Deluxe Edition entgegen zu lassen.

Was ist in der Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition?

Die Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition enthält einige Ingame-Boni im Prince of Persia-Stil.

Die Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition bietet eine ganze Reihe von zusätzlichen Ingame-Inhalten. Ihr bekommt unter anderem ein von Prince of Persia inspiriertes Outfit, dazu passende Skins für euer Reittier und euren Adler und verschiedene Waffen. Ebenfalls enthalten sind das digitale Artbook und der digitale Soundtrack.

Was ist Assassin’s Creed Mirage überhaupt?

3:56 Assassin's Creed Mirage: So viel Authentizität steckt im virtuellen Bagdad

Mit Assassin’s Creed Mirage kehrt Ubisoft wieder zu den Ursprüngen der Reihe zurück. Das bedeutet: Statt eines Action-RPGs, das an Titel wie The Witcher 3 erinnert, bekommt ihr diesmal wieder ein Spiel, das sich mehr auf Schleichen und Attentate konzentriert. Gerade dann, wenn die letzten Assassin’s Creed-Spiele nicht mehr so euer Ding waren, könntet ihr hier also auf eure Kosten kommen.

Uns hat Assassin’s Creed Mirage im GamePro-Test jedenfalls gut gefallen. Das Stealth-Gameplay funktioniert sogar besser als jemals zuvor und die im Bagdad des 9. Jahrhunderts angesiedelte Spielwelt ist zwar viel kleiner als in den jüngsten Assassin’s Creed-Spielen, aber dicht und atmosphärisch. Man muss sich jedoch damit abfinden können, dass die Spielzeit mit circa 20 bis 25 Stunden deutlich kürzer ist als von der Reihe gewohnt.

