Großes PS5-Horrorspiel erscheint heute: Grusel-Highlight jetzt mit kostenlosen Extras sichern!

Schon heute erscheint ein großes neues Horrorspiel aus einer bekannten Reihe.

Schon heute erscheint für PS5, Xbox Series und PC der neue Titel eines berühmten Horrorspiel-Studios, der bereits einige sehr gute Testbewertungen abgestaubt hat. Wenn ihr euch das neue Grusel-Highlight jetzt noch schnell bei Amazon für PS5 in der physischen Deluxe Edition mit zahlreichen Extras kauft, kommt ihr dabei sogar etwas günstiger weg als mit der digitalen Version im PlayStation Store:

In den nächsten Tagen und Wochen stehen übrigens noch einige weitere interessante PS5-Neuerscheinungen an, hier ein paar der wichtigsten:

Die letzte Hoffnung der Menschheit: Das ist das neue Horrorspiel-Highlight!

1:49 Directive 8020: Neuer Horrortrip im Weltraum von den Until Dawn-Machern

Autoplay

Es geht hier um Directive 8020, das neue Spiel aus der Dark-Pictures-Reihe des Studios Supermassive Games, das mit Until Dawn seinen großen Durchbruch als Horrorspiel-Entwickler feierte. Nachdem die ersten vier Dark-Pictures-Spiele mit einem Abstand von nur einem Jahr erschienen waren, kommt der neue Teil nun nach einer Pause von vier Jahren in den Handel. Diese Zeit hat das Studio offenbar gut genutzt.

Directive 8020 sieht besser aus als seine Vorgänger, ist hervorragend inszeniert und bringt ein paar neue Ideen mit. So werden wir erstmals ins Weltall geschickt, in einer weit entfernten Zukunft, in der die Erde vor dem Kollaps steht und wir mit unserer Crew nach einer neuen Heimat für die Menschheit auf dem Planeten Tau Ceti f suchen müssen. Dabei wird uns allerdings sehr schnell klar, dass der Planet bereits bewohnt ist – und diese Bewohner sind alles andere als friedlich.

Wenn ihr euch Directive 8020 jetzt noch schnell sichert, bekommt ihr die Inhalte der Deluxe Edition ohne Aufpreis dazu.

Spielerisch wird erneut auf die bewährte Mischung aus Schleichen, kleinen Action-Einlagen in QTE-Form und wichtigen Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung deutlich beeinflussen können, gesetzt. Dabei gibt es diesmal jedoch einen besonderen Kniff: Eure außerirdischen Feinde können nämlich Menschen nahezu perfekt nachahmen. Die Entscheidung, welche eurer Crewmitglieder noch Menschen sind und welche nicht, steht also im Zentrum des Spiels.

Bislang schien die Dark-Pictures-Reihe qualitativ stets eine Stufe unter Supermassives größeren Projekten wie Until Dawn oder The Quarry zu stehen, mit Directive 8020 macht sie nun aber einen deutlichen Schritt nach vorn, was sich auch in den internationalen Bewertungen zeigt: PC Games hat eine 85 vergeben, IGN eine 8/10 und bei den deutschen Kollegen von 4Players landete das Spiel bei 8.0. Zum ganz großen Meisterwerk hat es also zwar nicht gereicht, aber Directive 8020 ist auf jeden Fall ein wirklich gelungenes Horrorspiel.