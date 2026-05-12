Pragmata ist wieder für die PS5 verfügbar – und so günstig wie noch nie

Hugh und Diana sind in Pragmata ein eingespieltes Team.

Lange war unklar, ob und wann Capcoms spaßiger Rätsel-Shooter Pragmata als physische Version für die PS5 zurückkehrt. Ab jetzt könnt ihr euch den Titel wieder auf Amazon sichern und das sogar günstiger als jemals zuvor. Es ist aber davon auszugehen, dass auch diesmal der Bestand eher knapp sein wird, ihr solltet also nicht zu lange zögern.

Das bietet Pragmata

Auf den ersten Blick sieht das Spiel aus dem Hause Capcom aus wie ein x-beliebiger Sci-Fi-Shooter, bei dem ihr mit verschiedenen Waffen großen Robo-Gegnern die Visage kaputt ballert. Wäre da nicht Diana, ein Android mit der Erscheinung eines etwa sechsjährigen Mädchens, die euch als Begleiterin zur Seite steht.

12:43 Pragmata zeigt endlich wieder, was AAA sein sollte - Testvideo

Autoplay

Diana kann Gegner hacken, was ihnen Schaden zufügt und Schwachstellen freilegt, an denen die großen Roboter leichter verletzt werden können. So entsteht eine wilde Mischung aus Rennen, Schießen und gleichzeitigem Minispiel, die vollkommen anders ist als alles, was das Genre sonst gerade zu bieten hat. Dazu kommen noch anspruchsvolle Umgebungsrätsel, die ihr lösen müsst, um weiterzukommen.

Warum das Spiel lange ausverkauft war

Wer die letzten Woche auf Amazon oder anderen Seiten nach Pragmata für die PS5 suchte, guckte ziemlich blöd aus der Wäsche. Wer eine physische Kopie des Spiels haben wollte, wurde bitterlich enttäuscht, denn die war überall ausverkauft. Publisher setzen immer weniger auf echte Discs und verschreiben sich mehr und mehr dem rein Digitalen Spiel. Das kostet weniger und ist auch in der Organisation wesentlich praktischer.

Hacking und Schießen gehen bei Pragma Hand in Hand.

Sony etwa gab an, dass 2025 nur drei Prozent des Umsatzes mit dem Verkauf physischer Spiele gemachtwurden. Aber trotzdem gibt es immer noch eine große Spielerschaft, die nicht auf digitale Kopien ausweichen wollen. Die Folge: Die Spiele sind schwierig zu bekommen und Wartezeiten sind lang. Auch auf Amazon müsst ihr ein bis zwei Monate Wartezeit in Kauf nehmen.