Assassin's Creed-Fans spalten sich in zwei Lager: Das eine fühlt sich immer aus dem spannenden Vergangenheits-Gameplay herausgerissen, wenn wir in der Gegenwart irgendwas lesen müssen. Die anderen wünschen sich noch viel mehr Hintergrund-Lore und würden am liebsten nur mit Layla Hassan außerhalb des Animus rumlaufen. Es sieht ganz danach aus, als hätte Ubisoft jetzt endlich eine Lösung gefunden, um beide Seiten glücklich zu machen.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Assassin's Creed Mirage verzichtet komplett auf die spielbare Gegenwart

So war es bisher immer: Eigentlich spielen wir in Assassin's Creed Menschen in der Gegenwart oder nahen Zukunft. Die stecken allerdings in einem Animus-Gerät, dass sie die Erinnerungen ihrer Vorfahren erleben lässt. Das heißt, dass das Kern-Gameplay immer wierder durch kurze Gegenwarts-Passagen aufgelockert wurde – oder gestört, je nachdem, wen ihr fragt.

Assassin's Creed Mirage weicht von dieser Formel ab. Das bedeutet, dass wir storytechnisch theoretisch zwar immer noch im Animus stecken und das auch am Anfang und Ende eine gewisse Rolle spielt. Aber es wird keine Gameplay-Sequenzen mehr geben, die außerhalb des Animus in der Gegenwart ablaufen. Wir spielen ausschließlich Basim im alten Baghdad.

So sieht das dann ungefähr aus:

Gegenüber Game Rant erklärt der Assassin's Creed Mirage-Creative Director Stephane Boudon die Entscheidung folgendermaßen:

"Nein, wir haben entschieden, keine spielbaren Gegenwarts- oder Zukunfts-Missionen in Assassin's Creed Mirage einzubauen, weil wir wollen, dass sich die Story wirklich auf Basim konzentriert, als er im Baghdad des neunten Jahrhunderts war. Also, offensichtlich seid ihr immer noch im Animus. Das ist der Kern des Assassin's Creed-Franchises, wir werden also mit dem Animus anfangen und es gibt auch ein Ende, aber wir werden kein Gameplay in der Gegenwart haben, im ganzen Spiel."

Der Assassin's Creed Infinity-Hub übernimmt den Part des Gegenwart-Gameplays

Assassin's Creed Infinity ist für die Gegenwart: In Zukunft sollen sich die Gegenwarts- beziehungsweise Meta-Storyelemente von Assassin's Creed komplett aus den Spielen selbst heraushalten. Dafür gibt es laut Game Rant dann den AC-Hub Infinity.

Wer will, kann sich also ausschließlich in den historischen Japan (Codename Red), China (Jade) oder dem Mittelalter (Hexe) herumtreiben, ohne durch den Meta-Plot aus der Immersion gerissen zu werden.

Andererseits können alle, die das wollen, noch viel tiefer in das übergreifende Story-Universum und die Gegenwarts-Teile der Geschichte eintauchen. Das klingt nach einer gelungenen Lösung, die das beste beider Welten bieten und vielleicht wirklich alle glücklich machen kann.

Ob das auch schon bei Assassin's Creed Mirage genau so funktioniert, steht noch nicht endgültig fest. Mirage soll 2023 erscheinen, für den Infinity-Hub gibt es noch keinen Termin. Aber es wäre auch gut denkbar, dass das Spiel dann einfach nachträglich noch in die Infinity-Welt eingefügt werden könnte.

Was haltet ihr von dieser Auslagerung als Lösung? Zu welchem Lager gehört ihr: Mögt ihr das Gegenwarts-Gameplay?