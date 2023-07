Das Mirage-Trikot kann mehr als nur schick aussehen.

Stellt euch mal vor: Ihr springt über die Dächer Bagdads und spürt, wie sich eine kühle Brise über eure Haut legt. Doch auf einmal schlägt hinter euch eine Wache eines Geschäftsmannes zu. Er zieht seinen Säbel quer über euren Rücken, woraufhin sich ein ziemlich schmerzhaftes Gefühl in eurem Körper ausbreitet.

Eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung, die mit Assassin’s Creed Mirage und einem speziellen Shirt wahr werden soll. Oder zumindest so wahr, wie es im Wohnzimmer und mit einem Stück Stoff eben geht.

Das ist so besonders am Mirage-Anzug

Ubisoft hat eine Kooperation mit OWO abgeschlossen. Das Unternehmen stellt T-Shirts her, die mit einer speziellen Form des haptischen Feedbacks ausgestattet sind.

In zehn verschiedenen Körperregionen regen elektrische Impulse eure Haut und eure Muskeln an, dadurch sollen äußere Einwirkungen auf euren Körper simuliert werden.

Darunter etwa eine Verletzung durch einen Dolch, das Krabbeln von Spinnen auf der Haut oder der freie Fall durch die Luft.

"Hm, das klingt doch sehr nach der Assassin’s Creed-Reihe." Müssen sich nicht nur wir uns, sondern auch die Hersteller des OWO-Shirts und die Entwickler*innen hinter dem jüngsten Assassin’s Creed-Ableger Mirage gedacht haben.

Passend zum Release wird es nämlich eine Sonderauflage im Look des neuen Meuchelabenteuers geben. So wird sie aussehen:

Insbesondere das Design der Rückseite ist echt klasse geworden.

Neben Assassin’s Creed Mirage ist das 'OWO Haptic Gaming System' noch zu einigen weiteren Titeln kompatibel, allerdings primär am PC und zumeist ausschließlich per Mod. Dazu zählen zum Beispiel Beat Saber, Fortnite, Half-Life: Alyx und Halo Infinite.

Was taugt die OWO-Weste?

In etlichen Tests wurde das haptische T-Shirt von OWO bereits unter die Lupe genommen, die Erkenntnisse waren allerdings gemischt. Zwar rufen die elektrischen Stöße eine stärkere Verbindung mit dem Spielgeschehen hervor, allerdings sind sie recht unpräzise.

Laut VR-Enthusiast SkarredGhost fühlt es sich beispielsweise nicht wirklich an, als würden Insekten über euren Körper krabbeln. Eure zuckenden Muskeln erwecken lediglich grob den Eindruck, dass es so sein könnte.

Außerdem sei es wohl so, dass die Impulse vorrangig dafür genutzt werden, um Schmerzreaktionen statt angenehmer Eindrücke hervorzurufen, was aber auch in der Natur der Sache liegt. Strom bringt eure Muskeln nun einmal zum Krampfen.

Leichte Impulse würden hingegen nur leicht kribbeln, vom Hauch echten Windes ist das OWO-Shirt also ebenfalls ein gutes Stück entfernt.

Was Basim alles in Assassin's Creed Mirage zustößt, erfahrt ihr im Trailer:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

Aus gesundheitlicher Sicht soll das Shirt unbedenklich sein, dafür sind laut Angaben des Herstellers die Impulse zu schwach. Per App kann die Intensität der Strom-Schocker aber auch reguliert werden.

Ihr könnt euch also auf ein sanftes Kitzeln beschränken oder euch der Vorstufe zum videospielgewordenen Masochismus nähern. Das liegt ganz bei euch.

Ganz schön teuer, aber dafür mit allen Systemen kompatibel

Für den vergleichsweise kleinen Immersions-Boost des OWO-Leibchens müsst ihr tief in die Tasche greifen. Bereits die Standard-Variante schlägt mit 500 Euro zu Buche, günstiger wird es mit der Assassin's Creed-Sonder-Edition wohl nicht.

Immerhin: Eine digitale Kopie des Spiels liegt der Packung bei!

Solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden, dann achtet unbedingt auf die passende Größe. Das Shirt muss eng an eurem Körper anliegen, ansonsten können die Stromimpulse nicht wirken.

Funktionieren wird der haptische Klamottensonderling mit der PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und dem PC. Assassin’s Creed Mirage erscheint übrigens am 12. Oktober 2023 auf genau jenen Systemen, ein paar Monate müssen wir uns also noch gedulden.

Welches Spiel würdet ihr mit dem Shirt zocken?