Assassin's Creed Mirage: Kapitel und Ordensmitglieder - So weit seid ihr in der Story

Mit Mirage erleben wir wieder ein kleineres Assassin's Creed-Abenteuer. Das bedeutet aber nicht, dass man sich nicht ab und an fragt, wie weit man in der Story ist.

Da das Action-Adventure jedoch auf die Nachforschungs-Mechanik setzt, die Quests miteinander mehr verknüpft, statt uns in einem Quest-Buch die Missionen schön linear und klar strukturiert vorzukauen, nennen wir euch eine grobe Abfolge der Geschichte. Damit spoilern wir euch so wenig wie möglich, während ihr trotzdem schauen könnt, wie weit ihr in der Story seid.

Sind euch Spoiler egal, haben wir im zweiten Teil des Artikels alle Ordensmitglieder, die es zu eliminieren gilt, für euch zusammengefasst.

Die großen Storyabschnitte von AC Mirage

Die lineare Geschichte von Mirage lässt sich grob in acht Abschnitte einteilen, wobei ihr bei Abschnitt 4, 5 und 6 selbst entscheidet, in welcher Reihenfolge ihr die drei Attentate erledigt.

Der Meisterdieb von al-Anbar Ein neuer Anfang Attentat auf Ordensmitglied Nr. 1 Attentat auf Ordensmitglied Nr. 2 Attentat auf Ordensmitglied Nr. 3 Attentat auf Ordensmitglied Nr. 4 Der Kopf der Schlange: Attentat auf das Oberhaupt des Ordens / Nr. 5 Auf der Jagd nach der Wahrheit

Anhand des komplett aufgelösten Nachforschung-Bildschirm könnt ihr zusätzlich einschätzen, wie viele Quests und Attentate euch noch bevorstehen. Da die Abbildungen häufig Gesichter von Attentatszielen zeigen, haben wir all das für euch unkenntlich gemacht. Ihr könnt so aber die verknüpften Quests, fünf Ordensmitglieder und einige kleinere Anhänger des Ordens, die ihr ebenfalls erledigen müsst, einsehen:

Und wie lange dauert das Ganze dann? Je nach Schwierigkeitsgrad, Spielstil und wie viele Nebenaufgaben ihr macht, unterscheidet sich die Spielzeit um ein paar Stunden. Im Durchschnitt dürft ihr mit 20-25 Stunden rechnen. Wer es genauer wissen will, findet mehr dazu in unserem Spielzeit-Artikel zu Mirage.

Die 5 Ordensmitglieder und ihre Anhänger (große Spoiler)

Wollt ihr es genau wissen, haben wir hier alle fünf Mitglieder des Orden der Ältesten samt Name, Deckname und Locations für euch aufgelistet:

Sklavenhalter al-Ghul aka Mas'ud al-Ya'qub - Karawanserei (Wildnis) Großer Gelehrter al-Rabisu aka Fasil Fahim al-Kemsa – Haus der Wahrheit (al-Abbasiya) Schatzmeister Pairika aka Ning – Bazar (al-Karkh) Kriegsfürst al-Mardikhwar aka Waise at-Turki – Große Garnison (al-Karkh) Oberhaupt des Ordens und Harems al-Bahamut aka Qabiha – Palast der grünen Kuppel (Runde Stadt)

Und hier nochmal die Nachforschung-Übersicht, ohne etwas unkenntlich zu machen:

Mirage ist nach den RPG-Teilen Origins, Odyssey und Valhalla wieder ein klassischeres Assassin's Creed. Mit der kleineren Open World und den Fokus auf Stealth, Parkour und Story will der Titel wieder das alte AC-Spielgefühl hervorrufen.

Assassin's Creed Mirage ist seit dem 5. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC erhältlich. Eine Version für iPhone Pro 15 (Max) erscheint im Führjahr 2024.

