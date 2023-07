Basim wird in AC Mirage nicht nur in Bagdad unterwegs sein.

Während wir in Assassin's Creed Valhalla erstmals auf den Meisterassassinen Basim treffen, erleben wir in Assassin's Creed Mirage seine Vorgeschichte. Und die findet nicht etwa in England statt, sondern im heutigen Irak, seiner Heimat. Genauer gesagt verschlägt es uns in die Stadt Bagdad. Die Tore ins Umland stehen uns dabei jederzeit offen, wie Ubisofts Lead Producer Fabian Salamon in einem Interview verriet.

Bagdads Umland steht uns jederzeit offen

Darum geht's: Der Schauplatz von AC Mirage ist mit Bagdad eine pulsierende und farbenfrohe Stadt, in der wir unsere Parkour- und Schleichfähigkeiten ordentlich ausleben können. Allerdings wird es uns mit Basim auch mal vor die Tore der Stadt verschlagen. Wie das Erkunden der Welt außerhalb der Mauern aber ablaufen wird, war bislang nicht klar.

Lead Producer Fabian Salamon hat in einem französischen Interview mit Julien Chièze nun etwas Licht ins Dunkel gebracht. Dort bestätigte er, dass uns das Spiel aufgrund der Handlung "von Zeit zu Zeit" ermutigt, ins Umland zu reisen, wir es aber auch "jederzeit frei erkunden können" (via AccessTheAnimus). Es gibt demnach keine Einschränkungen durch den Storyfortschritt.

Auch außerhalb Bagdads gibt's einiges zu entdecken

Neben storyrelevanten Orten erwartet uns im Umland mehr, als es auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag. So wurde bereits früh bestätigt, dass wir zu Assassinen-Camps reisen und dort die sich noch im Bau befindliche Festung Alamut erblicken (aber nicht besuchen) werden. Viel interessanter sind da aber versteckte Orte, die allem Anschein nach in oder um die Städte Al-Anbar und Dur-Kurigalzu herum zu finden sind.

In einem Interview haben wir Benjamin Potts, Animation Director beim Lead-Studio Ubisoft Bordeaux, bereits auf die beiden Orte angesprochen, die erstmals durch die Launch Edition ganz klein auf einer Karte zu erspähen waren. Er sprach von zwei Locations außerhalb Bagdads, die wir erkunden können und deutete an, dass es sich genau um die genannten Städte handelt.

Womit sich auch erklären lässt, warum Ubisoft uns im Gameplay-Trailer weiter unten – wenn auch nur ganz kurz – dieses steinige Gebilde zeigt:

Dieses Gebilde sieht einem echten Tempel westlich von Bagdad sehr ähnlich.

Hierbei handelt es sich um eine Zikkurat in Dur-Kurigalzu – einen gestuften Tempel, der auch Himmelshügel oder Götterberg genannt wird. Es liegt also nahe, dass wir den Tempel erforschen dürfen, wenn nicht sogar müssen. Was Basim darin findet, lässt sich aber noch nicht erschließen.

Hier der besagte Trailer, in dem die Zikkurat bereits zu sehen war:

7:52 Assassin's Creed Mirage - Fast 8 Minuten Gameplay von der Ubisoft Forward

Assassin's Creed Mirage erscheint am 12. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Amazon Luna. Auch wenn Mirage ursprünglich als Valhalla-DLC angedacht war, wird es spielerisch wieder mehr Wert auf Stealth, Attentate und Parkour legen. Auch die Spielzeit ist mit durchschnittlich 20 bis 24 Stunden deutlich reduziert.