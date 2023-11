Assassin's Creed Mirage: Exklusive Quest jetzt für alle verfügbar - Ladet euch jetzt 'Die 40 Räuber' herunter

Die Bonus-Quest für Assassin's Creed Mirage gibt's nun für alle.

Eigentlich handelt es sich bei "Die vierzig Räuber" um eine exklusive Vorbesteller-Quest zu Assassin’s Creed Mirage. Nun hat Ubisoft die Bonus-Quest aber allen zugänglich gemacht. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist ein Ubisoft Connect-Konto und ein paar Ubisoft-Punkte.

So sichert ihr euch die Räuber-Quest über Ubisoft Connect

Sofern ihr die Quest nicht durch die Vorbestellung von AC Mirage freigeschaltet habt, könnt ihr sie euch nun über Ubisoft Connect holen.

Meldet euch mit eurem Ubisoft-Konto bei Ubisoft Connect via App, Browser oder über das Hauptmenü von Mirage an. Navigiert in euren Spielen zu Assassin's Creed Mirage. Klickt weiter auf 'Belohnungen', dort findet ihr den epischen Inhalt 'Die vierzig Räuber'. Sofern ihr 60 Ubisoft-Punkte besitzt, könnt ihr sie damit "kaufen" und für das Spiel freischalten.

Was sind Ubisoft-Punkte? Mit den Punkten könnt ihr für diverse Ubisoft-Spiele Belohnungen wie Outfits, Items oder eben auch die Mirage-Quest freischalten. Ihr verdient die Punkte mehr oder weniger nebenbei, wenn ihr Ubisoft-Spiele spielt, die mit eurem Account verknüpft sind. Sollten euch Punkte fehlen, schaut euch die Herausforderungen der Spiele an und meistert sie. Dabei ist es egal, ob ihr vielleicht Punkte durch das Spielen von Assassin's Creed Valhalla sammelt und sie dann für Mirage-Belohnungen nutzt.

Über Ubisoft Connect könnt ihr euch auch kostenlose Inhalte für AC Mirage holen oder aber Ezios Outfit "kaufen". Neben diesen Zusatzinhalten erwartet uns außerdem bald ein Update mit neuen Spielmodi:

Wie gut sich Assassin's Creed Mirage im Test geschlagen hat, verrät euch unser Video:

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

So startet ihr die Mirage-Quest 'Die vierzig Räuber'

Habt ihr die Bonus-Quest freigeschaltet, wird sie automatisch zugänglich, sobald Basim seinen ersten Attentatsauftrag absolviert und Roshan in Bagdad Bericht erstattet hat. Im Bruderschaftshaus in Harbiyah (Nördlicher Stadtteil von Bagdad) findet ihr dann im unteren Stockwerk einen Brief von Murjana. Nachdem ihr den gelesen habt, beginnt die Quest.

Worum geht es in der Quest? In der Bonusmission erleben wir eine neue Version der berühmten Fabelgeschichte rund um Ali Baba und die vierzig Räuber. Basim hilft dabei Ali Babas Tochter sich gegen die besagten vierzig Räuber zu wehren.