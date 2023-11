Überraschung! Assassin's Creed Mirage bekommt nun doch New Game Plus und noch einen weiteren Modus

AC Mirage erhält mit NG+ und Permadeath zwei Modi, die noch ein wenig mehr aus dem Spiel herauskitzeln.

Assassin's Creed Mirage ist ein vergleichsweise kurzes Vergnügen. Nach etwa 25 Stunden hat man wirklich alles gesehen. Wie bei vielen Spielen dann einfach noch einmal alles im New Game Plus-Modus erleben, ist aber nicht – zumindest noch nicht. Ubisoft hatte sich eigentlich bewusst gegen den Modus entschieden, nun sieht die Sache aber anders aus, wie auf X (ehemals Twitter) verraten wurde. Genau genommen wurden sogar zwei neue Modi angekündigt.

AC Mirage bekommt im Dezember New Game Plus

Jetzt also doch: Assassin's Creed Mirage bekommt entgegen der ursprünglichen Ansage von Ubisoft doch einen New Game Plus-Modus, nachdem sie "euch erhört haben". Im Dezember soll NG+ Teil eines kostenlosen Updates sein. Das genaue Datum für den Patch steht noch aus.

Ebenfalls wissen wir nicht, wie der New Game Plus-Modus im Detail aussehen wird. Mit NG+ können wir nach erstmaligem Durchspielen einen neuen Durchgang starten, behalten dabei aber einen Teil des Fortschritts wie etwa freigeschaltete Fähigkeiten oder Waffen. In Mirage wäre es gut denkbar, dass wir direkt alle freigeschalteten Werkzeuge und Fertigkeiten behalten. Gleiches könnte für gefundene und aufgewertete Monturen gelten. Damit es nicht zwangsweise leichter wird, könnte das mit Anpassungen am Schwierigkeitsgrad verbunden sein.

Im Testvideo erfahrt ihr, was AC Mirage richtig macht und warum das auch für einen neuen Durchlauf spricht:

14:08 Dieses Assassin's Creed zu ignorieren, ist ein Fehler

Obendrauf gibt's einen Permadeath-Modus für Mirage

Das war aber noch nicht alles. Zusätzlich soll ein Permadeath-Modus ins Spiel gepatcht werden, den wir für alle drei Schwierigkeitsstufen optional einstellen können. Wer eine wirkliche Herausforderung sucht, kann also auf 'Schwer' spielen, immer mit dem Risiko im Nacken, dass Basims Tod endgültig ist und einen kompletten Neustart der Kampagne erfordert.

Was sagt ihr dazu, dass Ubisoft nun doch NG+ für Mirage bringt? Und wie gefällt euch der Permadeath-Modus? Werdet ihr euch dieser Herausforderung stellen?