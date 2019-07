Assassin's Creed: Odyssey wartet noch auf die finale Episode des Atlantis-DLCs. Nun hat Ubisoft endlich die Ungewissheit aufgehoben und bekannt gegeben, wann ihr Poseidons Reich in der Erweiterung "Das Schicksal von Atlantis" betreten dürft. Los geht's am 16. Juli 2019!

Das hat der offizielle Twitter-Account von Assassin's Creed bekannt gegeben. Neben dem Release-Datum erfahren wir darin auch den Titel der letzten Episode: "Judgment of Atlantis" und es gibt sogar einen Screenshot dazu, der einen Ausblick auf das neue Gebiet gibt.

Nach dem paradiesischen Elysium und dem Totenreich verschlägt es euch ins prächtige Reich des Gottes Poseidon. Es wird also deutlich weniger düster als in Episode 2. Das Bild zeigt große Gebäude und beeindruckende Architektur in freundlichem Sonnenschein.

We're excited to reveal that the final DLC episode, Judgment of Atlantis, will be available on July 16! Get a first glimpse of Poseidon's realm with this exclusive screenshot! ? #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/9FKBhIV6WR