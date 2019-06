AC: Odyssey - Atlantis-DLC Episode 2 ist da & schickt euch in die Hölle

Die zweite Episode des Atlantis-DLCs von Assassin's Creed: Odyssey ist ab heute verfügbar. Ubisoft hat einen Trailer veröffentlicht, der euch inhaltlich auf das Abenteuer in Griechenlands Unterwelt vorbereitet. Zu sehen gibt es neue Bossgegner, Orte und Fähigkeiten.

Nachdem die erste Episode von "Das Schicksal von Atlantis" mit einem Cliffhanger endete, setzt Teil 2 direkt danach ein und wirft Alexios bzw. Kassandra ins Reich der Toten. Damit ändert sich die Stimmung im Vergleich zum paradiesischen Elysium stark, denn die Welt ist durchzogen von Lava, Asche und Dunkelheit.

In der Story legt ihr euch mit Hades an, denn ihr tötet seinen Hund. Kerberos, der dreiköpfige Wächter der Unterwelt lässt euch keine andere Wahl. Aber Hades ist nicht John Wick und lässt euch glücklicherweise am Leben. Dafür werdet ihr offenbar damit beauftragt, ein neues Haustier zu finden.

Das Gegenteil vom Paradies

Das Reich der Toten wird wenig überraschend von Verstorbenen bewohnt. Doch auch nach dem Ableben haben diese es nicht leicht und dienen für die beiden Protagonisten als Questgeber in der neuen Open World. Ihr werdet ein paar bekannte Gesichter wiedertreffen, von denen euch nicht alle wohlgesonnen sind.

Neue Waffen und Skills. Um die kommenden Herausforderungen meistern zu können, gibt euch das DLC eine Reihe neuer Fähigkeiten mit an die Hand. Diese sind, genau wie einiger der neuen Gegner, vor allem magischer Natur und verleihen Alexios übermenschliche Kräfte.

So könnt ihr nun Sprengfallen mit Pfeilen verschießen, oder hoch in die Luft springen und die Zeit anhalten. Natürlich gibt es auch neue (verfluchte) Waffen und Rüstungen, die ihr euch mit dem Abschließen von Quests verdienen könnt.

Assassin's Creed: Odyssey - Das Schicksal von Atlantis: Die Hadesqualen ist ab heute für PS4 und Xbox One verfügbar. Ihr bekommt das DLC entweder mit dem Season Pass, oder als einzelnes Addon.