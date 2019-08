Auch wenn Ubisoft für Assassin's Creed: Odyssey nach der letzten Episode des Atlantis-DLCs keine großen Story-Erweiterungen mehr bekommen werden, gibt es auch im August wie gewohnt die regelmäßigen Inhalte und kleine Updates. Nun haben die Entwickler verraten, was genau in diesem Monat hinzugefügt wird (via Ubisoft)

Das Highlight des August-Contents ist die neue Gratis-Quest "Old Flames Burn Brighter", die zur Reihe Vergessene Geschichten gehört. Die Story der Mission führt euch zurück auf eure Heimatinsel Kephallenia, auf der eure Odyssee begonnen hat.

Der Auftrag ist ab sofort für alle Spieler verfügbar. Um sie zu starten, müsst ihr in der Hauptgeschichte von Assassin's Creed: Odyssey mindestens Kapitel 5 erreicht haben.

Rumour has it that a hat-wearing mercenary is roaming the streets! #AssassinsCreedOdyssey



Defeating Thaleia the Talon-Hand will reward players with the infamous sun hat! ? pic.twitter.com/FX9rCz94uS