Assassin's Creed Odyssey ist für kurze Zeit gratis & kommt mit Geschenk

Ihr haltet euch an die Regeln und bleibt am Wochenende lieber daheim? Perfekt, denn um die nötige Beschäftigung müsst ihr euch keine Sorgen machen. Vom 19. bis einschließlich dem 22. März könnt ihr Assassin's Creed Odyssey auf PS4, Xbox One und PC gratis spielen.

Im PS Store und über Uplay kann das riesige RPG via Preload schon vor dem Wochenende heruntergeladen werden.

Assassin's Creed Odyssey: Gratis-Urlaub im Antiken Griechenland

Das Gratis-Wochenende ist dabei auch uneingeschränkt und Spieler bekommen den vollen Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels.

Wer sich beeilt und keine Pause macht, der schafft es vielleicht sogar bis zum Ende. Wir empfehlen es aber nicht, schließlich schlägt die Kampagne des Open World-RPGs mit mindestens 40 Stunden zu Buche.

Für alle anderen gilt: Der Fortschritt aus dem Gratis-Event wird übernommen, solltet ihr euch dazu entscheiden, Assassin's Creed Odyssey im Anschluss zu kaufen:

"Jeder Fortschritt, der während des Free Weekend erreicht wird, bleibt erhalten, wenn der Spieler auf das volle Spiel auf derselben Plattform upgradet. "

Derzeit ist Assassin's Creed Odyssey auch günstig zu haben. Im PS Store schnappt ihr euch den Titel schon für 14,99 Euro. Auf der Xbox One kostet euch der Spaß auch nur 24,49 Euro.

PS Plus & Xbox Live Gold sind Pflicht: Einen kleinen Haken gibt es dann aber doch. Um die kostenlose Version von Assassin's Creed Odyssey auf PS4 und Xbox One spielen zu können, werden eine Online-Verbinung sowie bestehende PS Plus- beziehungsweise Xbox Live Gold-Abos benötigt.

"Eine Online-Verbindung kann erforderlich sein, um das Spiel als kostenloser Spieler zusammen mit einem Abonnement zu starten: Die Spieler benötigen ein PS+-Abonnement auf der PlayStation und ein Xbox Live Gold-Abonnement auf den Geräten der Xbox One-Familie, um auf die kostenlose Testversion am Wochenende zugreifen zu können."

Ezio-Fans dürfen sich über kostenlosen Bonus freuen

Wer das Gratis-Wochenende von Assassin's Creed Odyssey ausnutzt, schaltet zudem eine besondere Rüstung frei, die Fans bekannt vorkommen dürfte. Über den Ubisoft Club erhalten Teilnehmer Zugriff auf ein besonderes Outfit, für das Assassin's Creed 2-Protagonist Ezio Auditore Pate stand.

Werdet ihr die Gelegenheit nutzen?