Der Februar bringt für Assassin's Creed: Odyssey einige Neuerungen. Die wichtigste davon ist wohl der New Game Plus-Modus. In diesem könnt ihr ein neues Spiel starten und übernehmt alle Items und Levelfortschritte.

Außerdem ist nun bekannt, dass ihr hier auch die Chance bekommt, den jeweils anderen Charakter auszuwählen. Da das Spiel mit Kassandra und Alexios zwei Protagonisten bietet, ist es also die perfekte Gelegenheit um beide Figuren kennenzulernen.

New Game Plus & Gratis-Content

Das eigentliche Update auf Version 1.1.4 erscheint erst Ende Februar, aber die neueste Episode der Questreihe "The Lost Tales of Greece" steht bereits jetzt zur Verfügung.

Um die neue Mission "A Brother's Seduction" spielen zu können, müsst ihr wie bei den bisherigen Bonus-Episoden Kapitel 5 der Hauptgeschichte abgeschlossen haben.

New Game Plus folgt zusammen mit den anderen Neuerungen erst in ein paar Tagen. Wann genau, hat Ubisoft noch nicht verraten.

Das bringt Update 1.1.4: