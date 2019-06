Vor einigen Wochen haben wir über einen Leak berichtet, der einen Quest-Editor für Assassin's Creed: Odyssey andeutete. Nun gibt es weitere Hinweise, die das Feature noch wahrscheinlicher machen. Womöglich zeigen uns die Entwickler auf der E3 2019 mehr dazu.

Die Fan-Seite AccessTheAnimus hat auf Twitter bekannt gegeben, dass sie von Ubisoft auf die E3 2019 eingeladen wurden. Dort dürfen sie ein "kommendes, Community-orientiertes Tool" ausprobieren. Außerdem verweisen sie auf die E3 Pre-Show von Ubisoft.

E3 is approaching and we can finally mention that we were kindly invited to test an upcoming community oriented tool for #AssassinsCreed Odyssey!



We can’t say much more for now, but we suggest you checking the #UbiE3 Pre-Show for more details! pic.twitter.com/Z7FjoPoqIy