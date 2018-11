Assassin's Creed: Odyssey - Aller guten Dinge sind Drei: 1. Söldner-Event gestartet

"Damais, the Indifferent" hat sich in den letzten Wochen in Assassin's Creed: Odyssey als recht scheuer Söldner herausgestellt. Zweimal musste Ubisoft ein Live-Event mit dem Elite-Gegner absagen, weil er nur bei einem Bruchteil der Spieler überhaupt aufgetaucht ist. Die technischen Probleme sind aber jetzt behoben worden und Spieler können sich den Muskelprotz jetzt vorknöpfen.

Im Gegensatz zum kürzlich hinzugefügten Zyklopen gibt es als Belohnung aber keinen legendären Gegenstand. Damais' Bezwinger dürfen sich über einen epischen Brustpanzer und etwas Oreichalkos, die Premium-Währung in Odyssey, freuen.

This week's Epic Mercenary event is live in #AssassinsCreedOdyssey!



Damais the Not-So-Indifferent is finally ready to face the misthios (for real). pic.twitter.com/BBoCs2pmjP