Mit dem aktuellen Patch für Assassin's Creed: Odyssey wurde die zweite Episode des DLCs "Das Schicksal von Atlantis" bereits in Spiel implementiert. Nun wissen wir auch, wann die Inhalte freigeschaltet werden.

Wann erscheint Episode 2? Los geht es am 4. Juni. Dann stürzen sich Alexios und Kassandra in die griechische Unterwelt und statten Hades einen Besuch ab.

We're excited to announce that The Fate of Atlantis - Torment of Hades will be available on June 4. Save the date! #AssassinsCreedOdyssey pic.twitter.com/t0p2Rgvx2O