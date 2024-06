Die Assassin's Creed-Remakes könnten fantastisch werden - wenn sie sich an einem nahezu perfekten Vorbild orientieren

In den alten Assassin's Creed-Spielen steckt eine Menge Potenzial für Remakes, wie Eleen findet. Die richtige Umsetzung ist aber wichtig.

Die Assassin’s Creed-Reihe bekommt in Zukunft gleich mehrere Remakes spendiert. Und das geht für mich als Fan besonders von Ezios Abenteuern gleichermaßen mit Ängsten und Hoffnungen einher.

Einerseits mache ich mir Sorgen, wie weit sich die Remakes potenziell von den geliebten Vorlagen entfernen könnten. Immerhin hat sich die Assassin’s Creed-Reihe schon längst von den klassischen Adventures hin zu gigantischen Open World-Abenteuern entwickelt.

Andererseits ist es eine hervorragende Chance, die ziemlich angestaubten ersten Teile in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und mit Capcoms Remakes der Resident Evil-Spiele hätte Ubisoft sogar die perfekte Vorlage, wie man es richtig macht.

Capcom hat es richtig vorgemacht…

Darum geht’s: Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt: Ubisofts CEO Yves Guillemot hat in einer Q&A-Session verraten, dass gleich mehrere Remakes zu älteren Assassin’s Creed-Teilen in Arbeit sind.

Welche Spiele uns genau erwarten, hat er dabei zwar noch nicht verraten. Bereits seit längerer Zeit gibt es aber Gerüchte, dass eine Neuauflage von Assassin’s Creed 4: Black Flag in Arbeit sein soll. Auch für den extrem erfolgreichen und bis heute sehr beliebten zweiten Teil könnte ich mir ein Remake sehr gut vorstellen.

Entscheidend ist jetzt nur, dass die Remakes tatsächlich auch solche werden – und nicht nur eine halbherzige Grafiküberarbeitung liefern. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, dass sie so stark verändert werden, dass sie mehr mit den modernen Open World-RPGs als ihren Wurzeln gemeinsam haben – ein schwieriger Spagat also.

Was ich mir wünsche, – und sicher viele andere Fans auch – ist eine Modernisierung der Teile, die gleichzeitig aber den Geist der Originale beibehält. Und genau dafür gibt es bereits perfekte Beispiele: Capcoms Resident Evil-Remakes.

Die Neuauflagen, die inzwischen den ersten bis vierten Teil umfassen, kamen nicht umsonst bei Fans und Presse extrem gut an. Sie sind die perfekte Mischung aus moderner Grafik, an heutige Gewohnheiten angepasste Spielmechaniken und dem "Feeling" der Originale.

Beim Resident Evil 4 Remake fällt etwa beim Gameplay sofort eine große Änderung auf: Protagonist Leon kann jetzt gleichzeitig Laufen und Schießen, was im Original noch nicht ging.

Gleichzeitig sind die Gegner aber aggressiver, damit es sich noch so hektisch wie damals anfühlt. Und Mechaniken wie das Inventar-Management bringen zwar etwas nervigen, gleichzeitig aber auch nostalgischen Retro-Charme mit. Die Story bleibt so cheesy wie eh und je, bietet aber auch ein paar clevere Neuinterpretationen für Fans des Originals.

Mehr zum Thema Resident Evil 4 Remake im Test: Wir sind zum zweiten Mal frisch verliebt von Samara Summer

… jetzt muss Ubisoft nachziehen

Genau so eine liebevolle Überarbeitung erhoffe ich mir auch von den Assassin’s Creed-Remakes. Natürlich muss auch an der Grafik geschraubt werden, denn besonders der erste Teil und die Ezio-Collection sind inzwischen deutlich in die Jahre gekommen. Sorry Ezio, aber dein weichgezeichnetes Gesicht kann ich mir heute nicht mehr anschauen!

Für PS3- und Xbox 360-Verhältnisse war Assassin's Creed 2 schon echt schick. Heute schmerzt es aber etwas, das Spiel zu lange anzuschauen.

Vor allem erhoffe ich mir aber eine originalgetreue Umsetzung der Story, Spielwelt und des Gameplays – nur eben so modernisiert, dass es sich nicht mehr altbacken anfühlt.

Ich will wieder händisch Buttons drücken, wenn ich mit Ezio über die Dächer von Florenz klettere, statt dass ich für die meisten Bewegungen nur den Stick in die richtige Richtung halten muss. Und ja, ich will sogar, dass die vermaledeiten Federn zurückkommen, die man optional überall in der Spielwelt finden kann.

Dafür dürften sich dann im Gegenzug die Kämpfe im zweiten Teil gerne dynamischer anfühlen, statt dass ich nur auf Angriffe warte und pariere. Und die Kamera für die Seeschlachten in Black Flag muss bitte auch ganz dringend überarbeitet werden.

Eleen Reinke Eleen ist damals mit Assassin's Creed 2 in die Reihe eingestiegen. Den ersten Teil hat sie bis heute nicht nachgeholt – ein grobes Versäumnis, dass sie mit einem Remake natürlich sofort nachholen würde, versprochen! Umso wichtiger ist es da, dass die Neuauflagen den Originalen treu bleiben.

Wenn Ubisoft es schafft, genau so eine modernisierte, aber originalgetreue Überarbeitung dieser Spiele zu liefern, könnte uns da etwas Großartiges erwarten. Nicht umsonst waren die ersten Teile so erfolgreich – sie haben schließlich das riesige Franchise begründet, das die Reihe heute ist.

Es wäre damit nicht nur der perfekte Weg für neuere Fans, die alten Teile zu erleben, ohne sich mit den Alterserscheinungen der Originale quälen zu müssen. Auch für alte Hasen wie mich könnte es ein toller Nostalgietrip sein, bei dem ich mich als Kennerin der alten Teile nicht langweilen muss …und mir auch Ezios Gesicht endlich wieder geben kann.

Glaubt ihr, dass die Assassin's Creed-Remakes gut werden oder macht ihr euch eher Sorgen?