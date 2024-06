Mehrere Assassin's Creed-Remakes in Arbeit, bestätigt Ubisoft - AC Black Flag-Neuauflage so gut wie sicher

Ein Remake von AC 4 Black Flag ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich.

Mit Assassin's Creed Shadows geht die Meuchelmörder-Saga Ende des Jahres in die nächste Runde und entführt uns erneut in eine Open World, genauer gesagt verschlägt es uns diesmal ins feudale Japan. Doch auch Fans klassischer Serienteile können sich freuen, denn Ubisoft hat nun bestätigt, dass das Unternehmen aktuell an gleich mehreren Neuauflagen älterer Titel arbeite.

Remakes und neue Ableger - Ubisoft setzt voll auf Assassin's Creed

Ganz genau, wir bekommen in Zukunft gleich mehrere Assassin's Creed-Remakes spendiert. Dies hat Yves Guillemot am 27. Juni in einer Q&A-Session verraten. Konkret sagt Ubisofts CEO Folgendes:

Spieler*innen können sich auf einige Remakes freuen, die es uns ermöglichen, einige der Titel, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, noch einmal zu überdenken und sie zu modernisieren. In einigen unserer älteren Assassin's Creed-Spiele gibt es Welten, die immer noch äußerst reichhaltig sind.

Im gleichen Atemzug betont Guillemot, dass Ubisoft darauf abziele, regelmäßig Assassin's Creed-Spiele zu veröffentlichen. Dabei will das Unternehmen allerdings eine Varianz in Sachen Gameplay beibehalten:

Ziel ist es, dass Assassin's Creed-Spiele regelmäßiger erscheinen, aber wir wollen nicht jedes Jahr das gleiche Erlebnis liefern. Es wird noch viel Gutes passieren, darunter auch das von uns angekündigte Assassin's Creed Hexe, das sich deutlich von Assassin's Creed Shadows unterscheiden wird. Wir werden die Leute überraschen, denke ich.

In anderen Worten: In Zukunft gibt es noch mehr Assassin's Creed. Wie genau Ubisofts Veröffentlichungsstrategie aussieht, ist noch unklar. Möglich ist, dass Ubisoft zwischen den Releases komplett neuer Serienableger ein Remake eines älteren Ablegers schiebt, um so für die absehbare Zukunft jährlich ein Assassin's Creed herauszubringen.

AC Black Flag-Remake höchst wahrscheinlich im Anmarsch

Es ist außerdem noch unklar, welche AC-Ableger Ubisoft konkret neu auflegen will. Bereits im Juli 2023 kam das Gerücht auf, dass Ubisoft Singapur stark an einer Neuauflage von Black Flag beteiligt sei.

Warum wir unbedingt ein Remake von AC Black Flag brauchen, verraten wir euch im unteren Video

11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

Unwahrscheinlich wäre ein Remake von Black Flag nicht. Das Piratenabenteuer aus dem Jahr 2014 gilt als Community-Liebling. Im damaligen GamePro-Test staubte das Action-Adventure eine traumhafte Wertung von 94 Punkten ab.

Auch eine Neuauflage der Ezio-Trilogie (also Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood und Assassin's Creed: Revelations) ist wahrscheinlich. Mit der Ezio Collection brachte Ubisoft im Jahr 2016 die drei Titel als Remaster-Versionen heraus, die das Alter der Originale allerdings nicht verschleiern konnten.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Welches ältere Assassin's Creed sollte eurer Meinung nach neu aufgelegt werden? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!