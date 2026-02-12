Assassin's Creed feiert ein Comeback: Serien-Beschreibung bestätigt Rom als Setting, allerdings ohne Ezio

AC kehrt nach Rom zurück.

Endlich sind wir uns sicher: Netflix' Assassin's Creed-Serie spielt in Rom. Aber bevor ihr euch zu früh freut: Wir reden hier nicht von dem Rom, das wir mit Ezio erkundet haben. AC kehrt zwar in die gleiche Stadt zurück, aber nicht in der gleichen Zeit. Das verrät nun eine Serien-Beschreibung, die über Production Weekly – eine renommierte Produktions-Datenbank – veröffentlicht wurde. (via What's on Netflix)

Die AC-Netflix-Serie springt in der Zeit zurück

Gerüchte zum Setting und der Story gab es bereits. Mit der Produktionsbeschreibung haben wir jetzt die Bestätigung: Die Assassin's Creed-Serie spielt im antiken Rom, genauer gesagt zwischen 54 und 68 n. Chr. – und damit rund 1.400 Jahre vor AC Brotherhood.

Auf Ezio sollten wir hier also nicht hoffen, da seine Geburt noch in weeeeeiter Ferne liegt. Der römische Assassine Leonius, den wir etwas als Statue aus der Gruft in der Villa Auditore kennen, könnte dagegen thematisiert werden. Grundlegend bekommen wir es in der Serie aber mit neuen Charakteren zu tun.

Genauer gesagt existiert der eigentliche Assassinen-Orden zu der Zeit auch noch nicht, sondern nur der Vorläufer, die Verborgenen, die nur wenige Jahre zuvor von Amunet (Aya) in AC Origins gegründet wurden. Die Templer stellen demnach auch nicht den Feind dar, sondern der Orden der Ältesten – womit der "mysteriöse Geheimbund" in der Beschreibung gemeint sein dürfte.

Hier die komplette Beschreibung:

"Angesiedelt in der gewaltigen und unruhigen Welt des antiken Roms – einer Ära, die in der Reihe bisher unberührt blieb – entführt die neue Serie die Spieler in die politischen Schatten der frühen Herrschaftszeit Neros. Während der junge Kaiser seine Macht festigt, kämpft sein berühmter Lehrer und Berater, Seneca der Jüngere, darum, Neros dunkle Impulse zu zügeln. Als Gerüchte über Korruption, Verrat und einen mysteriösen Geheimbund in den Palästen und Foren Roms die Runde machen, erhebt sich ein neuer Assassine aus den Randgebieten des Reiches. Beauftragt, eine Verschwörung aufzudecken, die Neros Aufstieg, Senecas zwielichtigen Einfluss und eine Intrige verknüpft, die vom Kaiserhof bis in die Unterwelt der Stadt reicht, muss der Assassine sich in einem Netz aus wechselnden Loyalitäten und tödlichen Intrigen zurechtfinden. Angesiedelt zwischen 54 und 68 n. Chr., erforscht dieses Kapitel die Geburt der Tyrannei – und die Klinge, die bereit ist, die Geschichte neu zu gestalten."

Statt des prunkvollen Renaissance-Rom sollten wir also eine weit weniger entwickelte Stadt mit einem anderen Lebensgefühl erwarten.

Wie sich außerdem deutlich herauslesen lässt, werden die historischen Persönlichkeiten Kaiser Nero und sein Berater und Lehrer Seneca eine wichtige Rolle spielen. Nero wurde bereits in einigen Spielen am Rande erwähnt und ist durch die Geschichtsbücher vor allem für den großen Brand von Rom (64 n. Chr.) bekannt. Aus Spoilergründen wollen wir hier aber mal nichts vorwegnehmen.

Nur soviel: Er war eine umstrittene Person und der Brand könnte für die Serie einen neuen Kontext erhalten, beispielsweise mit einem Isu-Artefakt zu tun haben. Die Assassin's Creed Reflections-Comics lassen zumindest darauf schließen, dass er von mystischen Artefakten besessen war.

Was sagt ihr zu dem Setting und ersten Story-Details? Glaubt ihr, dass Netflix es schafft, eine gute AC-Serie auf die Beine zu stellen und der Marke gerecht zu werden?