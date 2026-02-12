Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten

Mit Stardew Valley 1.7 kommen zwei neue Heiratskandidaten ins Spiel und wir können schon erahnen, wer es wird.

Sind das die zwei nächsten Charaktere, die eine Romancing-Storyline bekommen?

Entwickler Eric Barone alias ConcernedApe und sein Team arbeiten gerade an Update 1.7 für Stardew Valley. Unter anderem fügt der kommende Patch zwei neue Romanzen hinzu. Wer die Glücklichen sind, ist noch nicht bekannt, aber womöglich hat Barone selbst bereits verraten, was uns erwarten könnte.

Wer darf mit vor den Traualtar?

Die freundschaftlichen und romantischen Beziehungen zu den Figuren in Stardew Valley machen einen ordentlichen Teil der Faszination für die Lebenssimulation aus. Im Podcast TigerBelly hat Barone schon letztes Jahr darüber gesprochen, dass er hier gerne mehr Möglichkeiten einbauen würde, und zwar mit dem Ehepaar Robin und Demetrius.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Moment mal: Ehepaar? Ja, richtig gelesen. Wie ConcernedApe damals erklärte, findet er die Idee durchaus spannend, die bestehende Beziehung der beiden ins Wanken zu bringen.

Ganz ehrlich, ich hätte es gerne, wenn man Robin oder Demetrius heiraten könnte, ihre Ehe kaputt macht und Chaos in der Stadt verursacht – mit allen Konsequenzen. Nicht so, dass alles lustig und spaßig ist, sondern so, dass alle wütend auf dich sind.

Sein Podcast-Partner erwiderte daraufhin die Frage, ob das nicht zu düster für Stardew Valley sei, doch Barone stimmt dem nicht zu: “Es gibt einige Dinge, in denen es ziemlich ernst wird”, antwortete er darauf – und hat damit auf jeden Fall einen Punkt. In der meist fröhlichen Bauernhofwelt stecken durchaus schwerwiegende Themen.

Da wäre zum einen die Storyline von Shane, die sich mit seiner Alkoholsucht auseinandersetzt, oder die PTSD-Erkrankung des Soldaten Kent. Auch der Umgang der Dorfgemeinschaft mit dem Aussteiger Linus oder Busfahrerin Pam macht deutlich, dass im Sternentautal nicht nur eitler Sonnenschein vorherrscht.

Ob es am Ende wirklich Robin und Demetrius werden, die wir nach einer turbulenten Storyline vor den Traualtar führen dürfen, ist damit nicht einwandfrei bestätigt. Zumindest ist es mit den eigenen Worten des Entwicklers aber eine spannende Spur, die durchaus denkbar wäre.

An diesem Tag wird das Rätsel gelöst:

Netterweise hat ConcernedApe auch gleich verraten, wann das Geheimnis gelüftet wird: Am 26. Februar 2026, also am zehnten Geburtstag des Indie-Hits, sollen wir mehr erfahren.

Wahrscheinlich keine neuen Figuren

Zur Theorie, dass es sich zumindest um bereits bekannte Charaktere handeln dürfte, passen auch weitere seiner Aussagen aus dem IGN-Interview, in dem er auch die beiden Romanzen für Update 1.7 bestätigt hat.

Darin erzählt er an anderer Stelle, dass er mehr daran interessiert sei, die bestehenden Charaktere von Stardew Valley auszubauen, als neue hinzuzufügen.

Mit dieser klaren Haltung sollten wir also nicht damit rechnen, dass im nächsten Patch komplett neue Charaktere hinzugefügt werden.

Was denkt ihr: Findet ihr die Idee spannend, Robin und Demetrius mit Romanzen auszustatten, oder wäre euch das zu gemein?

