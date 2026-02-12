Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein

Embark hat einen Hotfix für Arc Raiders veröffentlicht und dabei leider gleich den nächsten nötig gemacht.

Jonas Herrmann
12.02.2026 | 17:15 Uhr

Arc Raiders hat derzeit mit einer Reihe von Bugs zu kämpfen. Arc Raiders hat derzeit mit einer Reihe von Bugs zu kämpfen.

Obwohl Arc Raiders größtenteils rund läuft, gibt es schon seit Release immer wieder neu auftauchende Bugs, Glitches und Exploits. Entwickler Embark hat einen davon jetzt gefixt, dabei aber auch direkt einen neuen hinzugefügt.

Vorsicht vor verlorenem Inventar

Was wurde gefixt? Seit einigen Wochen sorgt ein Duplikations-Glitch für Ärger in Arc Raiders. Spieler*innen konnten die Server austricksen und so bestimmte Items unendlich duplizieren. Ein Raider hat es dabei mit hunderten Enten allerdings übertrieben.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Am 11. Februar hat Embark ein Client-Update veröffentlicht, mit dem dieser Glitch endlich entfernt wurde. Kurz darauf wurde sogar noch ein zweiter Hotfix nachgeliefert, der weitere Bugs und Fehler beheben sollte.

Auf Reddit freuen sich viele Spieler*innen über die schnellen Fixes und Verbesserungen. Embark nimmt sich die aktuell wieder etwas ruhigere Zeit im Spiel offenbar, um an der Basis des Extraction-Shooters zu arbeiten. Und das kommt gut an.

Gleichzeitig gibt es online aber Berichte über einen neuen Bug. Raider verlieren dabei grundlos ihr komplettes Loadout nach dem Extract. Der komplette gesammelte Loot sowie die Waffen, der Schild und das Augment sind einfach weg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Fehler muss offenbar durch den neuesten Hotfix im Spiel gelandet sein, vorher gab es nämlich überhaupt keine Berichte darüber. Auf Reddit gibt es zudem User, die angeben, dass sie beim Craften von vielen Items auf einmal Fehlermeldungen bekommen.

All diese Probleme scheinen ziemlich direkt mit den Servern zusammenzuhängen. Das eigene Spiel und die Server gleichen immer wieder die vorhandenen Items, Waffen etc. ab. Der Duplikations-Glitch funktionierte, indem man den Server in dem Glauben ließ, ein Item zu wenig zu haben, wodurch es dann quasi "wiederhergestellt" wurde.

Offenbar hat Embark nun an diesem "Abgleich" gedreht, um besser zu erkennen, wenn jemand das System ausnutzt. Das kann dann scheinbar zu neuen Problemen führen, in denen das gesamte Loadout nicht richtig abgeglichen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler*innen auch für diesen Bug einen schnellen Fix liefern können. Bis dahin sollte man vermutlich darauf verzichten, die beste Ausrüstung zu nutzen. Auch Night Raids lohnen sich entsprechend weniger.

Habt ihr schon solche Bugs und Glitches in Arc Raiders erlebt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 15 Minuten

Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein

vor 10 Stunden

ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt "lange leben kann" - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit

vor einem Tag

Arc Raiders-Pros sammeln die besten Tipps, die niemand sonst kennt

vor 2 Tagen

Arc Raiders: Beliebter Modus feiert schon in dieser Woche sein Comeback

vor 3 Tagen

ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein

vor 13 Minuten

Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein
Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten

vor 28 Minuten

Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten
Neues PS5-Update jetzt live - Konsole erhält bereits ihr zweites Update des Jahres und das steckt drin   1     2

vor 3 Stunden

Neues PS5-Update jetzt live - Konsole erhält bereits ihr zweites Update des Jahres und das steckt drin
Der Helldivers-Film hat seinen Hauptdarsteller gefunden - es ist ein DC- und Game of Thrones-Star   1  

vor 4 Stunden

Der Helldivers-Film hat seinen Hauptdarsteller gefunden - es ist ein DC- und Game of Thrones-Star
mehr anzeigen