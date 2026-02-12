Arc Raiders: Embark liefert endlich den Fix für einen nervigen Glitch - und baut dabei versehentlich den nächsten ein

Arc Raiders hat derzeit mit einer Reihe von Bugs zu kämpfen.

Obwohl Arc Raiders größtenteils rund läuft, gibt es schon seit Release immer wieder neu auftauchende Bugs, Glitches und Exploits. Entwickler Embark hat einen davon jetzt gefixt, dabei aber auch direkt einen neuen hinzugefügt.

Vorsicht vor verlorenem Inventar

Was wurde gefixt? Seit einigen Wochen sorgt ein Duplikations-Glitch für Ärger in Arc Raiders. Spieler*innen konnten die Server austricksen und so bestimmte Items unendlich duplizieren. Ein Raider hat es dabei mit hunderten Enten allerdings übertrieben.

Am 11. Februar hat Embark ein Client-Update veröffentlicht, mit dem dieser Glitch endlich entfernt wurde. Kurz darauf wurde sogar noch ein zweiter Hotfix nachgeliefert, der weitere Bugs und Fehler beheben sollte.

Auf Reddit freuen sich viele Spieler*innen über die schnellen Fixes und Verbesserungen. Embark nimmt sich die aktuell wieder etwas ruhigere Zeit im Spiel offenbar, um an der Basis des Extraction-Shooters zu arbeiten. Und das kommt gut an.

Gleichzeitig gibt es online aber Berichte über einen neuen Bug. Raider verlieren dabei grundlos ihr komplettes Loadout nach dem Extract. Der komplette gesammelte Loot sowie die Waffen, der Schild und das Augment sind einfach weg.

Der Fehler muss offenbar durch den neuesten Hotfix im Spiel gelandet sein, vorher gab es nämlich überhaupt keine Berichte darüber. Auf Reddit gibt es zudem User, die angeben, dass sie beim Craften von vielen Items auf einmal Fehlermeldungen bekommen.

All diese Probleme scheinen ziemlich direkt mit den Servern zusammenzuhängen. Das eigene Spiel und die Server gleichen immer wieder die vorhandenen Items, Waffen etc. ab. Der Duplikations-Glitch funktionierte, indem man den Server in dem Glauben ließ, ein Item zu wenig zu haben, wodurch es dann quasi "wiederhergestellt" wurde.

Offenbar hat Embark nun an diesem "Abgleich" gedreht, um besser zu erkennen, wenn jemand das System ausnutzt. Das kann dann scheinbar zu neuen Problemen führen, in denen das gesamte Loadout nicht richtig abgeglichen wird.

Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler*innen auch für diesen Bug einen schnellen Fix liefern können. Bis dahin sollte man vermutlich darauf verzichten, die beste Ausrüstung zu nutzen. Auch Night Raids lohnen sich entsprechend weniger.

Habt ihr schon solche Bugs und Glitches in Arc Raiders erlebt?