Assassin's Creed Shadow Fan meckert über nervige Trophäe im Spiel und viele von euch haben sie wahrscheinlich, ohne es zu wissen

Die Erfolgsjagd in Shadows kann manches Kopfzerbrechen verursachen.

Die Erfolge in Assassin's Creed Shadows sind nicht sonderlich schwer. Abgesehen von ein paar nervigen Sammelquests, wie den legendären Sumi-e, könnt ihr eigentlich jede Trophäe recht schnell erledigen, wenn ihr das Spiel beendet und Zugang zu allen Regionen habt.

Doch selbst leichte Trophäen können ein echtes Hindernis sein. Während manche sie nebenbei bekommen, grinden andere Stunden, ohne Erfolg.

Zu viel des Guten

So geht es aktuell dem User Willing_Chest_8976, der auf Reddit sein Leid klagt. Denn er beißt sich aktuell an einer Trophäe die Zähne aus, die nun schon zum dritten Mal in der Assassin's Creed-Serie auftaucht.

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Autoplay

Genauer gesagt geht es dabei um die Trophäe “Zu viel des Guten III”, bei der ihr einen Gegner mit mehreren Status-Effekten belegen müsst. Hier braucht ihr spezifische Waffen und auch ein Gefühl dafür, was die einzelnen Effekte überhaupt auslöst.

Statt jedoch Zuspruch zu erhalten, wie schwer die Trophäe doch ist, teilen viele Leser*innen mit, dass sie die Trophäe ganz nebenbei erhalten haben, ohne sie spezifisch erspielt zu haben.

Eine Frage der Taktik

Doch wie kann es sein, dass einige den Erfolg so einfach bekommen haben und andere nicht? Das kann an eurer Waffenwahl liegen.

Denn spielt ihr größtenteils Naoe und nutzt das Kurasigama, dann ist die Chance sehr hoch, dass ihr auch die Trophäe schon euer Eigen nennt. Denn viele der Kettensicheln haben einen Gifteffekt, der mit jedem Schlag aufgebaut wird. Außerdem verursachen sie allein dadurch, dass ihr die schwere Attacke spammt auch den Benebelt-Effekt.

Zudem haben Kurasigama auch eine spezielle Attacke, die benebelt auslöst. Vergiftet den Gegner mit Schlägen und nutzt dann einfach die Fähigkeit Schlangenbiss, mit Upgrade auf Stufe zwei. Dann sollte der Erfolg direkt auftauchen.

Wenn ihr lieber andere Waffen nutzt, dann kann euch auch Kazuhime helfen. Die Schützin versetzt Gegner auch in den Benebelt-Zustand.

Habt ihr den Erfolg schon?