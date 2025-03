Assassin's Creed Shadows: Alle Kapitel - So weit seid ihr in der Story

Naoe hat es in AC Shadows nicht leicht.

Mit Naoe und Yasuke erleben wir in Assassin's Creed Shadows eine emotionale Geschichte rund um Rache, Ehre, Verrat und Macht. Das ganze Spektakel verteilt sich laut Ubisoft inklusive Nebenaufgaben auf rund 80 Spielstunden. Die Hauptgeschichte selbst dauert dagegen rund 30 bis 40 Stunden. Damit ihr auch wisst, wie weit ihr in der Story seit, listen wir hier die Mainquests für euch auf.

Achtung Spoiler: Wir liefern euch hier nur eine grobe Übersicht, mit der ihr euch innerhalb der Geschichte orientieren könnt. Was beispielsweise Namen wichtiger Charaktere, Ziele und Quests betrifft, gehen wir nicht ins Detail. Dennoch sind kleine Spoiler nicht ganz vermeidbar.

So setzt sich die AC Shadows-Hauptgeschichte zusammen

Die Kampagne von Shadows lässt sich grob in fünf Bereiche einteilen:

Prolog Aufstieg eines Shinobis Die Liga Das Wahre Bakufu Epilog

Zusätzlich besitzen Naoe und Yasuke jeweils persönliche Quests, die teilweise während der Story, teilweise aber auch im Epilog spielbar sind. Sie lassen sich damit nicht fest einordnen.

Wollt ihr es etwas genauer wissen, verraten wir euch in diesem aufklappbaren Kasten noch ein paar mehr Details: Spoiler anzeigen Prolog: Invasion Igas und Rückblenden (1. Teil Yasuke, 2. Teil Naoe) Aufstieg eines Shinobis: Naoes Heilung, Attentate bis zur Zusammenführung mit Yasuke (ausschließlich mit Naoe spielbar) Die Liga: Naoe und Yasuke suchen sich Verbündete und eliminieren weitere Bakufu-Ziele Das Wahre Bakufu: Naoe und Yasuke stürzen die Organisation (bis zum 12. Ziel) Epilog: Yasuke stellt sich den Templern, Naoe sucht weiter nach Antworten Sowohl Naoes als auch Yasukes Geschichte wird je in zwei Teilen erzählt. Zu beiden gibt es Rückblenden, die zwischendurch gespielt werden können. Zudem besitzen beide persönliche Missionen. Naoe kann mit der Zeit den Assassinen auf die Spur kommen, während Yasuke den Templern auf die Spur kommt.

Neben der Hauptstory gibt es noch viele weitere Quests und Aktivitäten. Immer wieder tauchen neue Gruppen wie "Die Youkai" in unserem Ziele-Board auf, die für die eigentliche Story allerdings nicht wichtig sind. Außerdem gibt es noch Verbündete und Romanzen mit eigenen Quests. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Assassins' Creed Shadows bietet mit seiner Story und den Nebenaufgaben auf jeden Fall genug Inhalte, um euch an die hundert Stunden zu bespaßen. Was zur Hauptgeschichte gehört und was eine optionale Nebenmission ist, wird da manchmal gar nicht so deutlich. Lasst euch also am besten einfach treiben.