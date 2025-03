Assassin's Creed Shadows Spielzeit: Ubisoft bestätigt Länge der Kampagne und für alle Nebenquests braucht ihr sogar unter 100h

Mit Naoe können wir viele Stunden in AC Shadows verbringen.

Update, 05. März 2025: Creative Director Jonathan Dumont hat in einem Interview mit Genki noch einmal die Spielzeit für Shadows bestätigt:

Spielzeit für die Hauptstory: 30 bis 40 Stunden

30 bis 40 Stunden Wenn ihr alles erledigen wollt: 80 Stunden

Zudem überlegt Ubisoft, nach dem Release von AC Shadows einen New Game Plus-Modus einzuführen:

Originalmeldung: In gut zwei Monaten erscheint Assassin's Creed Shadows. Um uns die Wartezeit noch etwas zu versüßen, werden aktuell nicht nur Community Posts von Ubisoft veröffentlicht, die uns etwa mehr Einblick ins Kampfsystem geben. Auf Reddit veranstalteten einige Entwickler*innen auch wieder eine Frage-Antwort-Runde, auch Ask Me Anything oder kurz AMA genannt. Dabei verrieten sie so einige interessante Details, wie etwa zur Dauer des Spiels.

Die Spielzeit von AC Shadows orientiert sich an den restlichen RPG-Ablegern

Bereits in der Vergangenheit bestätigte Ubisoft, dass die Spielwelt von Assassin's Creed Shadows in etwa der von Assassin's Creed Origins ähnelt. Heißt das aber im Umkehrschluss auch, dass die Spielzeit sich ebenfalls an dem Ägypten-Ableger orientiert?

Ja und nein. Im AMA ging Creative Director Jonathan Dumont auf die Frage nach der Spielzeit ein und verglich die Länge der Hauptstory mit der von Origins, aber eben auch mit der von Odyssey und Valhalla:

"Die Länge der Spielzeit ist in einem Open-World-Spiel immer schwer einzuschätzen, da verschiedene Spieler die Inhalte auf sehr unterschiedliche Weise nutzen. Ich denke, die Hauptreise von Shadows ist mit Origins/Odyssey und Valhalla vergleichbar."

Der neueste, eben schon erwähnte Community Post zu Shadows zeigte mehr zum Kampfsystem:

Hätte sich Dumont auf Origins beschränkt, wäre die Rechnung einfach. Laut HowLongToBeat brauchen wir für die Story des Ägypten-Teils nämlich gut 30 Stunden. Da Dumont Shadows aber auch mit Odyssey und Valhalla vergleicht und keine genauen Zahlen nennt, ergibt sich ein größeres Spektrum.

Die DLCs und Nebenaktivitäten ausgeklammert, kommt die drei Rollenspiel-Teile auf folgende durchschnittliche Zeiten für die Hauptstory:

Hauptstory von Origins: 30 Stunden

30 Stunden Hauptstory von Odyssey: 46 Stunden

46 Stunden Hauptstory von Valhalla: 61 Stunden

Die Spielzeit von Assassin's Creed Shadows ordnet sich damit irgendwo dazwischen ein bzw. dürfte im Durchschnitt gut 45 Stunden dauern. Das passt auch gut zu einer späteren Aussage von Dumont, die er im Stream des deutschen Content Creator FragNart getätigt hat. Dort sprach er von 40 Stunden für die Hauptstory, wenn wir diese fokussiert und eilig durchspielen.

Mit allen Nebenmissionen und Extras dürfen wir dann wohl auch schnell an der 100-Stunden-Marke kratzen. Genauer wissen wir es aber erst, wenn Assassin's Creed Shadows am 14. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.

Welches Assassin's Creed-Spiel am längsten dauert oder die größte Spielwelt hat, könnt ihr in unseren oben verlinkten Rankings nachlesen. Wir sind gespannt, wo sich Shadows letztendlich einordnen wird.

Was glaubt ihr, wie lange wird die Story und ein 100%-Durchlauf von Assassin's Creed Shadows letztendlich dauern? Wollt ihr überhaupt eine ungefähre Spiellänge wie die der RPG-Teile?