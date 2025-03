Assassin's Creed Shadows: Alle Späher finden und wie ihr sie richtig einsetzt

Unter anderem Monta (rechts) schließt sich euch als Späher an.

Mit dem neuen Späher-System ändert Ubisoft in Assassin's Creed Shadows etwas die Art und Weise, wie wir Quests verfolgen. Diese Mitglieder der Liga helfen aber nicht nur beim Orten neuer Ziele, sondern haben noch andere Aufgaben. Daher erklären wir euch hier, wie ihr das Maximum aus dem System herausholt.

Ganz wichtig dabei: Bei den Späher*innen handelt es sich nicht um die Verbündeten. Das sind zwei verschiedene Mechaniken. Mehr zu den Verbündeten lest ihr hier:

Späher finden und freischalten

Ihr erhaltet zu Beginn mit dem Späher-System nur eine*n Späher*in. Im Laufe des Spiels könnet ihr aber acht weitere davon freischalten. Je schneller ihr neue Mitglieder rekrutiert, desto einfacher habt ihr es im Nachhinein.

+ 1 Späher*in: wird mit dem System automatisch freigeschaltet

wird mit dem System automatisch freigeschaltet + 1 Späher*in : nach dem Bau des Arbeitszimmers im Versteck

nach dem Bau des Arbeitszimmers im Versteck + 1 Späher*in : baut das Arbeitszimmer im Versteck auf Stufe 2 aus

baut das Arbeitszimmer im Versteck auf Stufe 2 aus + 1 Späher*in : baut das Arbeitszimmer im Versteck auf Stufe 3 aus

baut das Arbeitszimmer im Versteck auf Stufe 3 aus + 1 Späher*in : absolviert die Questreihe "Teeschalen für Rikyuu", die ihr von Rikyuu in Kyouto bekommt (Ziel-Tafel: Bewohner Yamashiros)

absolviert die Questreihe "Teeschalen für Rikyuu", die ihr von Rikyuu in Kyouto bekommt (Ziel-Tafel: Bewohner Yamashiros) + 1 Späher*in : spielt die Questreihe "Nobutsunas Schüler", die ihr von Meister Nobutsuna in Oumi erhaltet (Ziel-Tafel: Bewohner Oumis > Nobutsunas Schüler)

spielt die Questreihe "Nobutsunas Schüler", die ihr von Meister Nobutsuna in Oumi erhaltet (Ziel-Tafel: Bewohner Oumis > Nobutsunas Schüler) + 1 Späher*in : spielt die Questreihe "Die Piratenallianz", die ihr vom Biwa-Meister Shidou bekommt (Ziel-Tafel: Bewohner Wakasas > Die Piratenallianz)

spielt die Questreihe "Die Piratenallianz", die ihr vom Biwa-Meister Shidou bekommt (Ziel-Tafel: Bewohner Wakasas > Die Piratenallianz) + 2 Späher*in: wenn ihr den westlichen Ausgang des Verstecks passiert, trefft ihr direkt auf Monta und Shinobu, die sich euch bereitwillig anschließen

Späher wieder auffüllen

Keine Späher*innen mehr übrig? Kein Problem. Es gibt zwei Möglichkeiten, dass sie sich schneller erholen, als regulär auf den nächsten Jahreszeitenwechsel zu warten:

Ihr könnt in einem Kakurega die Anzahl der Späher*innen wieder auffüllen. Die kleinen Unterschlüpfe, die überall in der Welt zu finden sind, müssen aber gegen Mon freigeschaltet werden. Und auch das Auffüllen kostet etwas Geld. Baut ihr ein Nando im Versteck, sinken diese Kosten aber etwas. Springt zur nächsten Jahreszeit vor. Nach jedem Jahreszeitenwechsel werden die Späher-Slots wieder aufgefüllt. Hierzu ein kleiner Tipp: Falls die Jahreszeit kurz davor ist zu wechseln, setzt eure übrigen Späher*innen ein – falls kein Schmugglergut in der Nähe ist, könnt ihr auch einfach eine beliebige Quest auswählen und sie nutzen, um den Questmarker aufzudecken.

Gegen ein paar Mon füllen sich die Späher-Slots wieder auf.

Späher einsetzen

Quest-Ziele orten

Sofern ihr nicht den geführten Erkundungsmodus in den Optionen einstellt, durch den neue Quest-Ziele automatisch angezeigt werden, gilt es über Hinweise das nächste Ziel zu finden. Habt ihr eine Quest ausgewählt, findet ihr Hinweise zum Aufenthaltsort am oberen linken Bildschirmrand. Auf der Map könnt ihr dann nach dem Ort suchen und entweder auf eigene Faust dorthin reisen und das Ziel weiter verfolgen, oder aber Späher*innen einsetzen, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Um mit dem Späher-System das Quest-Ziel zu bestätigen, müsst ihr auf der Map den Bereich auswählen, in dem ihr euer Ziel vermutet. Nach einem kurzen Tastendruck erkundet der/die Späher*in in Windeseile den Radius. Liegt ihr richtig, wird der Marker sofort aufgedeckt. Liegt ihr dagegen falsch, habt ihr einen oder mehrere Späher*innen (ihr könnt nämlich auch mehrere zeitgleich aussenden) trotzdem eingesetzt.

Radius wählen Marker aufgedeckt

Interessante Orte aufdecken

Solltet ihr beim Versuch, ein Ziel mit dem System aufzudecken, mal kein Glück haben, muss das aber nicht unbedingt schlimm sein. Manchmal kann es sein, dass sie trotzdem andere interessante Orte wie Aussichtspunkte entdecken. Ihr könnt Späher*innen also auch einfach nutzen, um unbekanntes Gebiet zu erforschen. Allerdings lohnt es sich dafür eher auf Aussichtstürme zu klettern und so die Symbole freizulegen.

Ressourcen schmuggeln

Überall in feindlichen Lagern und Burgen könnt ihr Vorratslager finden (für die ihr teilweise erst einen Schlüssel von einer Wache stehlen müsst). Neben kleinem Loot, das ihr einfach einstecken könnt, finden ihr dort auch Schmugglerware. Dabei handelt es sich um große Mengen an Holz, Gestein und Getreide, die ihr für den Ausbau des Verstecks benötigt.

In diesem Fall benötigen wir Späher*innen, um die Waren zu schmuggeln, von denen wir aber keine übrig haben.

Diese "Pakete", die durch ein Fass-Symbol gekennzeichnet sind, könnt ihr aber nur markieren und von Späher*innen ins Versteck bringen lassen. Allerdings kostet euch das auch Späher*innen, die dann bis zum Wechsel der Jahreszeit damit beschäftigt sind. Es kann also sein, dass ihr keine mehr übrig habt und kein Schmuggel möglich ist (wodurch die Aktion ausgegraut wird).

Baut ihr den Stall aus, könnt ihr die Kosten dafür auch von zwei auf einen Späher*innen senken. Ist ein Kakurega in der Nähe, könnt ihr dort die Späher-Slots ggf. auffüllen.

Hovert ihr übrigens mit dem Cursor auf der Map beispielsweise über eine Burg, könnt ihr dort die Höhe des Rohstoffvermögens einsehen und so entscheiden, ob sich der Aufwand für euch lohnt.

Gesucht-Status loswerden

Falls ihr mal in einem Lager oder einer Burg für zu viel Aufsehen sorgt und nicht verhindern könnt, dass Wachen mit der Glocke (die ihr sabotieren könnt) Verstärkung rufen, aktiviert ihr den Gesucht-Status. Fortan werdet ihr für den Rest der Jahreszeit mit dem Charakter, der ihn ausgelöst hat, in der ganzen Provinz verstärkt gesucht, was auch stärkere Gegner bedeutet.

Wollt ihr euch diesen Stress nicht geben, könnt ihr einfach die Provinz so lange meiden oder zum nicht gesuchten Charakter wechseln. Alternativ könnt ihr den Wechsel der Jahreszeiten manuell vornehmen oder aber ihr setzt Späher dafür ein.

Um Späher auszusenden, die den Gebietsalarm aufheben, braucht ihr im Versteck das Kakurega auf Stufe 2. Erst dann könnt ihr, wenn ihr gesucht werdet, über die Map die betroffene Provinz ansteuern und mit X bzw. A auf dem Controller zwei Späher einsetzen, um den Gesucht-Status loszuwerden.