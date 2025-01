Assassin's Creed Shadows - Collector's Edition, Deluxe und Standard: Alle Editionen und ihre Preise im Überblick

Assassin's Creed Shadows erscheint wie gewohnt in vielen verschiedenen Editionen.

Assassin's Creed Shadows wurde zwar einige Male verschoben, der Release rückt aber in greifbare Nähe. Nachdem wir uns in unserer großen GamePro-Preview zu AC Shadows einen guten ersten Überblick verschaffen konnten, sind jetzt auch die Vorbestellungen für Ubisofts nächste große Open World an den Start gegangen. Das bedeutet, dass wir uns jetzt die verschiedenen Fassungen wie die Collector's Edition, ihre Preise und Inhalte ansehen.

Assassin's Creed Shadows: Das sind die verschiedenen Editionen

Wie üblich gibt es auch bei AC Shadows eine ganze Menge verschiedener Versionen, in denen ihr euch das Spiel kaufen könnt. Es handelt sich dabei um die folgenden Editionen, die Preise listen wir ebenfalls auf:

Standard-Edition €79,99

Physische Limited Edition €79,99

Deluxe Edition €99,99

Collector's Edition: €239,99

In der physischen Limited Edition gibt es noch einige exklusive Ausrüstungs- und Waffensets sowie Zusatzinhalte in Form der Quest "Ein Hundeleben" und der Erweiterung "Die Klauen von Awaji", die allerdings erst später erscheint.

In der Deluxe-Edition gibt es das alles ebenfalls und außerdem sind auch noch 5 Kenntnispunkte enthalten.

Die Vorbesteller-Boni könnt ihr euch hier im Trailer dazu ansehen. Darin gibt es auch einen ersten kurzen Einblick zur Awaji-Erweiterung:

0:34 Assassin's Creed Shadows-DLC: Trailer zu Vorbestellerboni gibt ersten Einblick in Awaji-Erweiterung

Das steckt in der Assassin's Creed Shadows Collector's Edition

Die Sammler-Edition von Assassin's Creed Shadows bietet neben dem Hauptspiel und den Inhalten der Deluxe-Edition auch noch eine Charakterstatue von Naoe und Yasuke, die ungefähr 40 cm hoch ist. Aber das war noch nicht alles:

Das Hauptspiel

zusätzliche digitale Inhalte (Duales Paket Sekiryuu, Versteckpaket Sekiryuu, 5 Kenntnispunkte)

doppelte Charakterstatue von Naoe und Yasuke (ca. 40 cm)

Steelbook-Case

Collector’s Artbook

Naoes Katana-Tsuba (in Originalgröße)

Weltkarte

Credo-Kakemono (70 x 30 cm)

Zwei Sumi-e-Lithographien (13,5 x 19 cm)

So sehen die Inhalte der Collector's Edition aus:

Das sind die Inhalte der AC Shadows Collector's Edition.

Mehr News zu Assassin's Creed Shadows findet ihr hier in diesen GamePro-Beiträgen:

Wann kommt Assassin's Creed Shadows denn jetzt? Das Warten hat bald ein Ende und wenn der Titel nicht noch einmal verschoben wird, erscheint er am 20. März. Das Open World-Spiel mit Japan-Setting kommt dann für die Plattformen PS5, Xbox Series S/X und den PC. Gerüchteweise soll auch eine Nintendo Switch 2-Version in Arbeit sein, aber darauf würden wir uns an eurer Stelle lieber nicht verlassen.

Wie findet ihr die Inhalte der verschiedenen Fassungen und welche Edition davon würdet ihr euch am ehesten holen?