Erster AC Shadows-DLC: Steam verrät groben Release, neue Waffen und mehr zur Awaji-Erweiterung

Erst gestern Abend kam Ubisoft mit einer wichtigen Nachricht um die Ecke: Assassin's Creed Shadows wird erneut verschoben – und zwar auf den 20. März 2025. Kurz darauf folgten gleich weitere neue Informationen zum Spiel. Dieses Mal dreht es sich aber um die erste Erweiterung.

Steam verrät mehr zur ersten AC Shadows-Erweiterung

Anders als die Mitteilung zur Verschiebung stammen die Infos zum DLC aber nur indirekt von Ubisoft. Der Entwickler und Publisher hat die Erweiterung nicht offiziell groß angepriesen. Stattdessen tauchte sie auf der Shop-Seite von Steam auf.

In einem Hinweistext zur Vorbestellung wird nicht nur die bereits bekannte Bonus-Quest „Ein Hundeleben“ erwähnt, sondern auch der erste DLC samt erster Informationen:

Name der Erweiterung: „Die Klauen von Awaji“

„Die Klauen von Awaji“ Release: später im Jahr 2025

später im Jahr 2025 Preis: für Vorbesteller*innen kostenlos (ob und falls ja zu welchem Preis der DLC separater erhältlich ist, ist bislang unbekannt)

Was steckt im ersten Shadows-DLC?

Tatsächlich verrät die Shop-Seite aber noch einiges mehr als nur den Namen und groben Release. Welche Inhalte und Spielzeit uns erwarten, lässt sich ebenfalls schon etwas herauslesen:

Spüre die Angst, auf einer geheimnisvollen Insel gejagt und bedroht zu werden. Hol dir einen verlorenen Schatz zurück, während du den Fallen und Hinterhalten tödlicher neuer Feinde ausweichst. Meistere den Bou (einen neuen Waffentyp), schalte neue Fähigkeiten frei und erhalte über 10 Stunden zusätzliche Inhalte.

Uns werden also nicht nur neue Feindtypen, Fähigkeiten und ein neuer Waffentyp geboten. Mit der Insel wird es auch einen komplett neuen Abschnitt in der Open World geben. Dabei dürfte es sich um Awaji Island handeln, eine L-förmige Insel im Südwesten der Map, was auch schon auf Reddit angemerkt wurde.

Was ist ein Bou? Bei dem Bou (auch Bō oder Bo-Stab) handelt es sich um einen Langstock, also eine stumpfe Schlagwaffe. Wir kennen sie vor allem durch Shaolin-Mönche, sie werden aber beispielsweise auch in einigen Karate-Stilen eingesetzt. Auch der junge Son Goku kämpft damit im Anime Dragon Ball.

Kann ich wieder vorbestellen? Nachdem die Vorbestellungen nach der ersten Verschiebung rückerstattet wurden, gibt es aktuell keine Möglichkeit, AC Shadows vorzubestellen. Trotz des Hinweises auf der Shop-Seite lässt sich das Spiel auf Steam nach wie vor nur der Wunschliste hinzufügen. Und auch im PlayStation Store und auf der Xbox gibt es derzeit keine Kaufoptionen.

Da der Release trotz erneuter Verschiebung aber immer näher rückt, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Ubisoft das Spiel wieder zum Kauf freigibt und in dem Zusammenhang auch mehr zu den einzelnen Editionen verrät.