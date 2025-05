Assassin's Creed Shadows: Gesucht-Status loswerden - diese Wege funktionieren

Ihr solltet euch immer um die Glocken kümmern, wenn ihr nicht eins auf die Glocke bekommen wollt.

Gegner in Assassin's Creed Shadows können euch das Leben besonders schwer machen, wenn sie Alarm schlagen. Denn dann sind nicht nur die örtlichen Wachen, sondern die gesamte Provinz samt spezieller Einsatztruppe hinter euch her. Wir zeigen euch, wie ihr den Alarm-Status schnell wieder loswerdet.

Was passiert beim Gesucht-Status

Damit ihr in einer Provinz gesucht werdet, müsst ihr es euch mit Feinden verscherzen, die schwer befestigte Gebiete bewachen. Darunter fallen etwa Burgen, aber auch größere Lager.

Darin findet ihr Alarmglocken. Werdet ihr entdeckt, versucht einer der nahen Gegner die Glocke zu erreichen. Ihr erkennt dies an einem roten Symbol über dem Feind, damit ihr noch eine Chance habt, den Alarm zu verhindern.

Gelingt euch dies nicht, werdet ihr von diesem Moment an in der Provinz gesucht. Dies erhöht den Schwierigkeitsgrad im gesamten Gebiet. Mehr Wachen werden zur Verstärkung gerufen, ansonsten neutrale Soldaten greifen euch auf offener Straße an und es sind oft größere Suchtrupps in Städten unterwegs.

Besonders gefährlich sind die Wächter. Diese Elite-Kämpfer erkennt ihr an ihren Masken und starker Bewaffnung. Gerade am Anfang des Spiels sind sie fast unüberwindbare Hindernisse. Aber auch gegen Ende des Spiels können sie euch insbesondere in größeren Gruppen gefährlich werden.

Glocken lassen sich mit einem gezielten Wurf oder Schuss zerstören.

Daher solltet ihr in allen Gebieten, in denen ihr Unruhe stiften möchtet, unbedingt alle Alarmglocken deaktivieren. Dies erledigt Naoe mit einem einfachen Wurf eines Kunai oder Ninjasterns. Für Yasuke müsst ihr dafür mindestens eine Fernkampfwaffe ausrüsten. Nehmt am besten den Bogen.

So verliert ihr den Gesucht-Status

Ob ihr in einem Gebiet gesucht werdet, seht ihr auf der Karte direkt unter dem Namen der jeweiligen Provinz. Hier steht auch der Name der jeweiligen Protagonist*in, die sich dort am besten nicht mehr blicken lassen sollte. Das spielt durchaus eine Rolle, wie ihr den Gesucht-Status zumindest temporär loswerden könnt.

Insgesamt gibt es drei Möglichkeiten, wie ihr wieder eure Ruhe habt.

Ihr könnt die Jahreszeit wechseln, um den Gesucht-Status einfach zu verlieren. Das gilt für alle Provinzen auf der gesamten Karte. Dafür müsst ihr aber eine ganze Weile im Spiel warten.

Wie genau ihr die Jahreszeiten wechselt, erklären wir euch hier:

Ihr könnt aber auch einfach den Charakter wechseln. Wird zum Beispiel Yasuke in einem Gebiet gesucht, weil er mal wieder das Tor der örtlichen Burg eingetreten hat, dann kann sich Naoe immer noch vollkommen frei in der Provinz bewegen. Ihr könnt sogar dieselbe Burg noch einmal angreifen.

Assassin's Creed Shadows ist im März 2025 erschienen und für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.