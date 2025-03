Assassin's Creed Shadows: 'Glücklicher Ort'-Trophäe – So erreicht ihr den höchsten Punkt auf der Karte

Auch in Assassin's Creed Shadows dürft ihr wieder fleißig hoch hinaus klettern.

Hohe Aussichtspunkte zu erklimmen gehört zur Assassin's Creed-Reihe dazu wie das Amen in der Kirche. Auch in AC Shadows ist das nicht anders, wenngleich Ubisoft die Synchronisation dieser Orte um einiges optionaler gestaltet hat, als es noch in den Vorgängern der Fall war. Trotzdem solltet ihr zumindest einen Aussichtspunkt nicht ignorieren, wenn ihr auf Trophäen bzw. Erfolge aus seid.

Ein Aussichtspunkt ist für die 'Glücklicher Ort'-Trophäe wichtig

Zählt ihr auf der PlayStation 5 zu den sogenannten Trophy-Huntern oder wollt auf der Xbox Series X/S euren Gamerscore durch Achievements/Erfolge hochtreiben, müsst ihr in Shadows mindestens einen Aussichtspunkt erklimmen. Denn nur so verdient ihr euch das folgende Achievement:

Trophäe/Erfolg: Glücklicher Ort (Happy Place)

Glücklicher Ort (Happy Place) Aufgabe: Erreiche den höchsten Punkt auf der Karte

Erreiche den höchsten Punkt auf der Karte Belohnung: Bronze-Trophäe / 10 Gamerscore

Hier findet ihr den höchsten Punkt 'Hakkyo' auf der Shadows-Map

Damit ihr nicht auf gut Glück einen Aussichtspunkt nach dem anderen besteigen müsst, haben wir euch den höchsten Punkt hier auf der Map markiert:

Beim höchsten Punkt handelt es sich um den Aussichtspunkt 'Hakkyo'. Er befindet sich im Osten der Provinz Yamato, direkt an der Grenze zur Provinz Kii.

Ganz in der Nähe ist auch ein Kakurega, also ein kleiner Unterschlupf, der als Schnellreisepunkt dient, sofern ihr ihn bereits entdeckt und freigekauft habt. Ansonsten empfiehlt es sich, vom nächstmöglichen Schnellreisepunkt aus nordöstlich zu kommen und dem schmalen und nur schwach in der Karte eingezeichneten Weg zu folgen. Vergesst außerdem nicht, die Kiste zu looten, die dort schnell mal übersehen werden kann.

Noch ein wichtiger Hinweis: Wollt ihr wirklich alle Trophäen für Platin freischalten, solltet ihr auf zwei Dinge achten: Euren Online-Status während des Spielens und ob ihr den geführten Erkundungsmodus eingestellt habt. Mehr dazu lest ihr hier:

