Assassin's Creed Shadows - Mit einem einfachen Trick macht ihr die Angriffe aller Samurai vorhersehbar

Wer Haltung bewahrt, kann ein ehrenvolles Duell bekommen.

Assassin's Creed Shadows erfüllt nicht nur optisch die ultimative Samurai- bzw. Shinobi-Fantasie, auch spielerisch scheint Ubisoft an ein paar schöne Details gedacht zu haben, um dies noch etwas zu unterstreichen. Ein Reddit-Thread zeigt eine Mechanik, die viele Fans bislang übersehen haben – und die richtig nützlich ist.

Naoe zwingt Samurai zum Zieh-Duell

Kämpfe in Shadows können manchmal etwas anstrengend werden. Denn Gegner wechseln oft wild zwischen unblockbaren Angriffen, schnellen Hieben oder langsamen, leicht zu parierenden Angriffen. Gerade Samurai wechseln gerne einmal ihr Angriffsmuster, um euch aus dem Rhythmus zu bringen.

Auf Reddit hat nun ein User eine Beobachtung gepostet, die euch nicht nur Kinoreife Zweikämpfe beschert, sondern auch nebenbei Duelle sehr vorhersehbar und damit einfacher macht.

Im Video von User RemyRatio legt sich Protagonistin Naoe mit verschiedenen Samurai-Gegnern an. Hier nutzt sie ausschließlich aufgeladene Haltungsangriffe. Samurai verleitet dies dazu, das Schwert wegzustecken und in eine klassische Iai-Haltung zu gehen.

Das bedeutet: Der Samurai zieht sein Katana langsam, bereitet sich auf einen einzigen, kraftvollen Schlag vor – ganz wie im Kino oder in alten Kurosawa-Filmen. Das sieht nicht nur cool aus und lädt zu einem Schnappschuss im Foto-Modus ein, sondern hat auch waschechte Vorteile.

Auch spielerisch praktisch

Das Clevere daran: Sobald der Gegner diese Pose eingenommen hat, führt er immer eine unblockbare Attacke aus, was in der Praxis bedeutet, dass man sie super vorhersehen und einfach ausweichen kann. Wer also seine eigene Haltung bewahrt, bringt den Gegner dazu, berechenbar zu agieren. Und das ist in einem Spiel, das stark auf Timing und Konter setzt, Gold wert.

Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr mit Yasuke spielt, der ebenfalls in die Iai-Haltung wechseln kann. Das führt zum selben Ergebnis wie ein Haltungsangriff.

Samurai zu Duellen zwingen – ehrenvoll oder cheesy? Was meint ihr?