Assassin's Creed Shadows-Fähigkeiten: Diese Kenntnisse sollte Yasuke unbedingt lernen

Wir stellen euch die wichtigsten Kenntnisse für Yasuke vor.

Assassin's Creed Shadows lässt euch wahlweise mit Naoe oder mit Yasuke das feudale Japan erkunden. Beide Charaktere können dabei eine Vielzahl an Fähigkeiten, im Spiel Kenntnisse genannt, freischalten.

Wir zeigen euch, wie das System funktioniert und welche Kenntnisse Yasuke besonders gut gebrauchen kann. Einen passenden Guide für Naoe haben wir natürlich auch im Angebot:

Wissensränge und Kenntnispunkte

Skilltree: In Shadows gibt es nicht den einen großen Fähigkeitenbaum, in dem wir Kenntnisse freischalten. Naoe und Yasuke haben jeweils ihren eigenen, unterteilt in je sechs Kategorien.

Kenntnispunkte: Jeder Skill kostet unterschiedlich viele Kenntnispunkte, die ihr vor allem durch das Absolvieren von Missionen erhaltet. Naoe und Yasuke erhalten beide gleichzeitig ihre eigenen Kenntnispunkte, die ihr unabhängig voneinander für Fähigkeiten nutzen – und sogar kostenlos zurücksetzten – könnt.

Passive Fähigkeiten (runde Symbole) laufen automatisch ab oder schalten neue Möglichkeiten frei, wir wir aktiv ausführen müssen.

Aktive Fähigkeiten (quadratische Symbole) sind Spezialfähigkeiten, die wir den vier Slots zuweisen können. Um sie einzusetzen, müssen wir erst unser Adrenalin aufladen.

Rechts oben seht ihr die verfügbaren Kenntnispunkte, links unten die für den Rangaufstieg benötigten Wissenspunkte.

Wissenspunkte: Welche Fähigkeiten bzw. Kenntnisse ihr freischalten könnt, wird von Wissensrang bestimmt. Insgesamt gibt es sechs Wissensränge im Spiel. Um aufzusteigen, müsst ihr Wissenspunkte verdienen. Das funktioniert für Naoe und Yasuke gleichzeitig. Wie viele Wissenspunkte ihr für den nächsten Wissensrang benötigt, wird euch im Kenntnisse-Menü angezeigt.

Wissenspunkte bekommt ihr für ganz bestimmte Aufgaben, die auf der Karte orange markiert sind. Dabei handelt es sich etwa um das Erkunden von Tempeln, das Abschließen von Kuji-Kiris (Meditationen) oder Herausforderungen im berittenen Bogenschießen.

Die besten Kenntnisse für Yasuke

Während Naoe sich besser zum Schleichen eignet, schlägt sich Yasuke dafür in direkten Konfrontationen besser. Er hat insgesamt sechs Skilltrees, je einen für die fünf Waffenarten und einen allgemeinen "Samurai"-Baum. Wir zeigen euch die wichtigsten Kenntnisse nach Skilltrees geordnet.

Samurai

Im Samurai-Skilltree sind Yasukes Grundfähigkeiten.

Grausames Attentat

Wissensrang: 1

1 Passive Fähigkeit

Yasuke kann Attentate ausführen. Kann auf Wissensrang 2, 3 und 5 weiter verbessert werden.

Regeneration

Wissensrang: 1

1 Passive Fähigkeit

Yasuke erhält Gesundheit, wenn er Gegner tötet. Lässt sich zwei mal verbessern.

Undurchdringliche Verteidigung

Wissensrang: 3

3 Aktive Fähigkeit

Yasuke kontert 20 Sekunden lang jeden Angriff und bis zu fünf Treffer. Lässt sich auf Wissensrang 4 und 6 verbessern.

Samuraihaltung

Wissensrang: 4

4 Aktive Fähigkeit

10 Sekunden lang werden alle Angriffe zu Haltungsangriffen. Kann auf Wissensrang 5 und 6 weiter verbessert werden.

Oukatana

Das Oukatana ist Yasukes Hauptwaffe.

Verhüllter Angriff

Wissensrang: 1

1 Passive Fähigkeit

Yasuke kann das Katana wegstecken und einen besonders starken Angriff ausführen. Lässt sich auf Wissensrang 3 und 5 verbessern.

Riposte

Wissensrang: 1

1 Passive Fähigkeit

Yasuke kann einen schnellen Gegenangriff nach dem Blocken ausführen. Kann auf Wissensrang 2 und 4 verbessert werden.

Vergeltung

Wissensrang: 3

3 Aktive Fähigkeit

Besondere Fähigkeit, die starken Schaden verursacht und Gesundheit wiederherstellt. Lässt sich auf Wissensrang 4 und 5 weiter verbessern.

Naginata

Das Naginata ist schnell und trifft mehrere Gegner auf einmal.

Halbmondschlag

Wissensrang: 1

1 Aktive Fähigkeit

Starke Fähigkeit, die einen Flächenangriff auslöst und damit effektiv gegen mehrere Gegner ist. Kann auf Wissensrang 3 und 5 verbessert werden.

Aufspießen

Wissensrang: 3

3 Aktive Fähigkeit

Yasuke sprintet vorwärts und spießt einen Gegner auf. Kann auf Wissensrang 4 und 5 verstärkt werden, sodass gleich mehrere Gegner aufgespießt werden können.

Kanabou

Das Kanabou ist eine stumpfe Waffe, die ordentlich Schaden verursacht.

Rückgratbrecher

Wissensrang : 1

: 1 Aktive Fähigkeit

Starke Spezialfähigkeit, die Gegner bewusstlos macht. Kann auf Wissensrang 3 und 4 verstärkt werden.

Erdrückende Schockwelle

Wissensrang: 3

3 Aktive Fähigkeit

Yasuke springt nach vorne und schlägt auf den Boden, wodurch Gegner ins Taumeln geraten. Lässt sich auf Wissensrang 4 und 6 verstärken.

Bogen

Der Bogen ist leise und kann schnell nachgeladen werden.

Klarer Geist

Wissensrang: 2

2 Aktive Fähigkeit

Die Zeit kann beim Zielen des Bogens verlangsamt werden. Lässt sich auf Wissensrang 4 und 5 verstärken.

Hinawajuu

Das Gewehr ist laut und muss nach jedem Schuss lange nachgeladen werden.

Explosive Überraschung

Wissensrang: 3

3 Aktive Fähigkeit

Yasuke wirft einen Beutel Schwarzpulver in die Luft und schießt darauf. Umstehende Gegner erleiden Schaden. Lässt sich auf Wissensrang 4 und 6 verbessern.

Bei der Auswahl handelt es sich um die Fähigkeiten, die wir im jeweiligen Skilltree für essenziell halten. Andere Kenntnisse sind natürlich ebenfalls nützlich. Welche Skills für euch aber besonders interessant sind, hängt stark davon ab, welche Waffen ihr bevorzugt.