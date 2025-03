Assassin's Creed Shadows: Naoe oder Yasuke - mit welchem Charakter zieht ihr am liebsten durchs feudale Japan?

Mit wem zieht ihr lieber ins Abenteuer?

Assassin's Creed Shadows ist jetzt etwas länger als eine Woche verfügbar und mittlerweile sind viele von euch für unzählige Stunden mit Naoe durchs feudale Japan geschlichen oder haben sich mit Yasuke durch ganze Burgen geschnetzelt. Wir wollen heute wissen, wer euer Favorit ist.

Stealth oder Haudrauf - wie geht ihr am liebsten vor?

Zum ersten Mal in der Geschichte von Assassin's Creed haben wir die Möglichkeit, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Charakteren hin und her zu wechseln. In Syndicate gab es mit Jacob und Evie zwar auch schon zwei spielbare Assassinen, jedoch spielten die sich sehr ähnlich.

In Shadows gibt es mit Naoe eine typische Assassine, die in den Schatten ihre großen Stärken ausspielen kann und dank Greifhaken wesentlich beweglicher ist. Yasuke hingegen ist in der direkten Konfrontation am stärksten und nimmt es ohne große Probleme mit mehreren Gegner*innen auf einmal auf.

Die Unterschiede zwischen den beiden sind in nahezu allen Gameplay-Situationen spürbar. Yasuke kann etwa nicht besonders gut klettern und verfügt zudem nicht über eine versteckte Klinge. Mit ihm fällt es daher sehr schwer, eine Burg im geheimen zu infiltrieren und Feinde leise auszuschalten.

Dafür kann er eine schwere Rüstung tragen und auf sehr schlagkräftige Waffen zurückgreifen. Damit hält er nicht nur wesentlich mehr aus, er teilt im Nahkampf auch richtig gut aus. Außerdem kann er Fernkampfwaffen wie Bögen und Gewehre benutzen.

20:12 Yasuke kann auch Stealth: Assassin's Creed Shadows zeigt verschiedene Spielstile der beiden Helden

Autoplay

Naoe hingegen ist dann am stärksten, wenn sie nicht gesehen wird. Aus den Schatten meuchelt sie sich verborgen durch ganze Feindlager und muss – wenn wir uns geschickt anstellen – nicht einen direkten Kampf austragen.

Kommt es dann aber dazu, muss sie sich enorm in Acht nehmen, denn sie steckt wesentlich weniger ein und teilt selbst auch nicht so viel im Kampf aus. Die Wahl hängt damit sehr vom präferierten Spielstil ab – schleichen wir, oder hauen wir lieber alles kurz und klein.

Erst kürzlich gab Ubisoft bekannt, dass die Grenze von drei Millionen Spielenden überschritten wurde und auch in unserer Community kommt das Spiel bei vielen von euch gut an. Jetzt sind wir gespannt, mit welchem Charakter ihr lieber spielt.

Schreibt uns gerne noch in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt und warum. Dort könnt ihr uns auch verraten, welche persönliche Geschichte der beiden ihr mehr mögt.