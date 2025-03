Assassin's Creed Shadows bringt den für mich besten Kampf-Move aus der Seriengeschichte zurück und ich brülle nur: THIS IS JAPAN!

Der aus Odyssey bekannte Sparta-Kick kehrt in AC Shadows zurück.

"THIS IS SPAR... äh JAPAN!" – Für alle, die schon in Assassin's Creed: Odyssey und Valhalla ihren Gegner*innen genüsslich in die Magengrube getreten haben, um sie meterweit nach vorne zu wuchten, haben wir gute Nachrichten: Der berühmte Tritt kehrt in Assassin's Creed Shadows zurück.

Sparta-Kick für Assassin's Creed: Shadows bestätigt

Da der neueste Serienableger aber nicht im alten Griechenland spielt, sondern im feudalen Japan, heißt die Fähigkeit diesmal logischerweise nicht "Spartiatentritt", sondern "War Kick" (Kriegstritt). Das untere Video zeigt uns, wie der kraftvolle Tritt in Shadows aussieht:

Die Besonderheit in Shadows: Nur der nahkampferprobte Yasuke kann den Move ausführen, Naoe hingegen nicht. Letztere fokussiert sich hingegen auf Stealth. Die Unterschiede zwischen den beiden Hauptfiguren erläutern wir hier noch einmal genauer:

Ich habe vor einiger Zeit bereits eine Kolumne darüber geschrieben, wie sehr ich den Spartiatentritt in Odyssey geliebt habe. Der Grund: Er lässt mich wie eine Superheldin fühlen und ist obendrein so übertrieben wuchtig dargestellt, dass es jedes Mal aufs Neue Spaß macht, Feinde von Häuserdächern zu treten!

Genau deshalb zählt der vom Zack Snyder-Film "300" inspirierte Move zu meinen liebsten Assassin's Creed-Fähigkeiten überhaupt und ich bin froh, dass mich Ubisoft auch im neuesten Serienableger damit austoben lässt. Besagten Sparta-Kick-Liebesbrief könnt ihr übrigens hier nachlesen:

Wie Waffen- und Fortschrittssystem in Assassin's Creed: Shadows genau funktionieren, zeigt euch übrigens das untere Video:

6:17 Assassin's Creed Shadows - So funktionieren Waffen und Level-Fortschritt im neuen Japan-AC

Release und Plattformen: Das von Ubisoft Quebec entwickelte Assassin's Creed: Shadows erscheint nach mehrmaliger Verschiebung nun endlich am 20. März 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Und nun fragen wir wie immer euch: Welcher Move oder welche Moves aus der Assassin's Creed-Reihe ist euer absoluter Liebling? Schreibt es uns unten in die Kommentarsektion!