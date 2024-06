Assassin’s Creed Shadows streicht legendäres Stealth-Feature und spaltet damit die Community

Wollt ihr ungesehen spielen, sind NPCs diesmal keine Hilfe.

Am 30. August ist es soweit und wir können in die Welt von Assassin’s Creed Shadows abtauchen. Auf unseren Streifzügen durch das feudale Japan können wir uns dabei entscheiden, ob wir mit Assassine Naoe verdeckt vorgehen oder mit Samurai Yasuke eher den frontalen Weg wählen.

Besonders für Fans der Schatten gab es im Vorfeld einen kleinen Dämpfer, denn Ubisoft hat erneut das beliebte Social-Stealth-Feature gestrichen. Diese besondere Fähigkeit ermöglichte es Assassinen in anderen Serienteilen, sich zum Beispiel in Menschengruppen zu verstecken.

Wir haben euch in der passenden News dazu gefragt, ob es Social Stealth im Spiel braucht und eure Antwort war nicht sehr eindeutig.

Gehört Social Stealth für euch in ein Assassin's Creed? Jein!

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

Tatsächlich seid ihr euch diesbezüglich uneinig. Insgesamt 2169 GamePros haben abgestimmt und “Ja, das Feature ist legendär” mit 1173 Stimmen (54%) zu einem knappen Vorsprung verholfen.

Dem gegenüber stehen 996 Stimmen (46%) für “Nein, Shadows kommt auch ohne aus”. Warum einige von euch keine Fans des Features sind, habt ihr uns in den Kommentaren verraten. Joel911 schreibt zum Beispiel:

“Das habe ich nie benutzt, weil es sich schon zu Ezio-Zeiten aufgesetzt anfühlte. Man stach immer aus der Menge heraus.”

Auch serevo, der das Feature früher durchaus mochte, erteilt Social Stealth zumindest vorübergehend eine Absage:

“Ich mochte das Feature damals, aber mit dem heutigen Detailgrad und Gameplay, finde ich, hat es keinen Platz mehr. Wirkt einfach fehl am Platz, nur weil man in einer Menge verschwindet oder auf einer Bank hockt, nicht entdeckt zu werden. Vielleicht in einigen Jahren, wenn die NPC-Dichte deutlich vergrößert wird.”

Wir können den Einwand in jedem Fall nachvollziehen, in Punkto Immersion wirkt das Feature heute tatsächlich meist etwas seltsam, insbesondere dann, wenn wir uns mit dunkler Tracht hinter vier hell gekleideten NPCs verstecken und plötzlich nicht mehr gesehen werden.

Assassin's Creed Shadows erscheint am 12. November 2024 für Playstation 5, Xbox Series sowie PC und ist damit der erste Hauptableger, der nur noch auf der aktuellen Konsolengeneration erscheint. Das macht sich auch optisch bemerkbar – die ersten Gameplay-Clips sahen ziemlich gut aus.

Und nun zu euch. Hättet ihr gedacht, dass die Abstimmung so knapp ausfällt? Gibt es vielleicht andere Features, die ihr euch fürs Stealth-Gameplay stattdessen wünscht? Verratet es uns in den Kommentaren!