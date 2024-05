Assassin's Creed Shadows: Wer war Yasuke? Die wahre Geschichte des 'Schwarzen Samurais'

Für Yasuke in Assassin's Creed Shadows gibt es eine reale Vorlage.

Die Assassin's Creed-Reihe ist dafür bekannt, dass wir dort auch auf die fiktiven Versionen realer, historischer Persönlichkeiten treffen. In Assassin's Creed Shadows können wir aber tatsächlich erstmals selbst in die Haut einer solchen historischen Person schlüpfen: Nämlich der des Afrikaners Yasuke. Und seine Story ist ziemlich faszinierend.

Das war der historische Yasuke

Über die Ursprünge von Yasuke ist kaum etwas bekannt, selbst sein Geburtsname ist nicht überliefert – den Namen Yasuke hat er während seines Aufenthaltes in Japan bekommen. Historiker*innen spekulieren, dass er aus Mosambik, Ethiopien oder Nigerien stammen könnte.

So oder so traf er auf seiner Reise den Jesuiten Allesandro Valignano (via Smithsonian Magazine), der ihn als Bodyguard anstellte und mit dem er von Indien nach Japan reiste, wo er 1579 ankam – das Jahr, in dem auch Assassin's Creed Shadows beginnt.

In Japan hatte zu der Zeit lange Bürgerkrieg geherrscht, bis der Feldherr Oda Nobunaga große Teile der Insel vereinigte. Yasuke traf auf Nobunaga, als Valignano sich von diesem eine Erlaubnis zur Ausreise einholte.

Nobunaga glaubte, dass Yasuke dunkle Gesichtsfarbe trug und befahl, dass er gewaschen werden sollte. Als seine Hautfarbe dabei gleich blieb, richtete Nobunaga ihm eine Begrüßungsfeier aus. Yasuke trat wenig später in seinen Dienst und gehörte fortan zu seinem engen Gefolge.

Nur ein Jahr später wurde Nobunaga von einem seiner Generäle, Akechi Mitsuhide, hintergangen und überfallen. Er zog sich in einen nahegelegenen Tempel zurück und begang dort Seppuku – rituellen Selbstmord. Yasuke soll dann angeblich mit dem Kopf seines Herren geflohen sein, damit er nicht in die Hände des Feindes fallen konnte.

Was genau aus Yasuke wurde, ist nicht klar. Er soll sich später noch Nobunagas Sohn Nobutada angeschlossen haben und wurde vermutlich in der folgenden Schlacht verwundet. Die letzte Erwähnung von Yasuke beschreibt nur, dass er von Akechis Truppen zu einem Jesuitenhaus gebracht wurde.

Auch der weibliche Hauptcharakter in Assassin's Creed Shadows hat übrigens ein paar reale Wurzeln. Im Falle von Naoe ist das allerdings nicht sie selbst, sondern ihr Vater Fujibayashi Nagato, einer der berühmtesten Ninja der Geschichte.

Trotz realer Vorlage dürfte Assassin's Creed Shadwos sich hier natürlich wieder einige Freiheiten bei der Story nehmen. Genau wissen wir es am 15. November, wenn das Spiel für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint.