'Großer Rückschritt' Assassin's Creed Shadows verzichtet auf legendäres Stealth-Feature der Reihe

Social Stealth wird es in Shadows laut Ubisoft nicht geben.

Stand Assassin's Creed speziell zu den Anfängen der Reihe für einen Mix aus Parcours und Stealth, haben sich die vergangenen Ableger – mit Außnahme von Mirage – immer mehr in eine actionorientierte Richtung bewegt. Assassin's Creed Shadows will jetzt die Brücke zwischen lautlosem Vorgehen und brachialer Action schlagen, indem es auf zwei Helden setzt, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Während mit Samurai Yasuke offensiv gekämpft wird, schwingt ihr euch mit Naoe über Tempelanlagen und schleicht euch von hinten an Feinde heran. Was beim Stealth-Gameplay möglich ist und was nicht, hat Ubisoft jetzt in einem Interview verraten – und dabei nicht nur den Nerv vieler langjähriger Fans der Reihe getroffen. (via DualShockers)

Kein Social Stealth in Assassin's Creed Shadows

Im Interview erfahren wir unter anderem, dass es in Shadows kein Social Stealth geben wird und damit ein Feature entfernt wurde, dass zuletzt in Assassin's Creed Mirage seine Rückkehr gefeiert hat.

Was ist Social Stealth? Der Begriff beschreibt die Möglichkeit, sich ungesehen in Gruppen von Zivilisten zu verstecken, um aus der Masse heraus ein Attentat auszuführen. Mit Social Stealth verbinden wir auch die kurze Rast auf einer Bank, um beispielsweise nahe Feine zu beschatten.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie sich die Spielstile von Yasuke und Naoe voneinander unterscheiden:

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

So funktioniert Stealth in Assassin's Creed Shadows

Während es laut Ubisoft für Yasuke aufgrund seiner Statur und seinem Auftreten als Samurai "unmöglich" ist, ungesehen mit der Umgebung zu verschmelzen, ist die Vorgehensweise der eher zierlichen Naoe hingegen voll und ganz aufs Schleichen ausgelegt.

Naoe ist in der Menge nicht zu erkennen. In der Open World bleibt sie für militärische NPCs unauffällig - es sei denn, sie fängt an, illegale Dinge zu tun, wie zum Beispiel ihr Schwert zu schwingen, zu klettern oder sich auf der Straße liegend zu bewegen.

Wie wir beim Gameplay-Reveal bereits sehen konnten, hangelt sich Naoe mit ihrem Greifhaken flink über die japanischen Dächer, stürzt sich von weit oben im Sturzflug auf Feinde, taucht leise durchs seichte Wasser an ihre Widersacher heran und stößt ihr Katana ungesehen von hinten in den Rücken der Miliz.

Je nach Jahreszeit wird Naoe das Schleichen zudem leichter oder schwerer fallen. Beispielsweise wenn das Gras im Winter vom Schnee plattgedrückt ist oder vereiste Bereiche auf Dächern unzugänglich sind.

Kann ich das ganze Spiel über schleichen? Zwar soll es laut Ubisoft Missionen geben, in denen ihr Yasuke spielen müsst, über einen Großteil des Spiels könnt ihr euch jedoch zwischen beiden Figuren entscheiden und dementsprechend mit Naoe still und heimlich agieren.

Gehört Social Stealth für euch in ein Assassin's Creed?

Abseits der Social Stealth-Funktion, sieht es also ganz danach aus, als würde die Schleicherei in AC Shadows auf Wunsch einen großen Part beim Gameplay einnehmen. Dennoch: Gehört für euch das Feature in die Reihe?

Nach Bekanntwerden der Info machte sich in den Kommentaren des X-Post von Interviewer Stephen Totilo auch allerhand Enttäuschung breit. So schreibt ein Fan: "Ein großer Rückschritt nach Mirage, sich vom Feature zu trennen". Eine weitere Stimme zeigt sich ebenfalls wenig begeistert: "Social Stealth ist eine der Säulen von Assassin's Creed, wie können sie das nur machen?"

Verratet uns doch gerne in den Kommentaren, wie ihr zu Social Stealth steht und ob für euch Assassin's Creed nach jetzigem Stand der Dinge genug Schleichelemente bietet.