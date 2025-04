Assassin's Creed Shadows hat einen so starken Bogen, dass er Yasuke zu einem besseren Assassinen als Naoe macht

Von wegen Yasuke kann kein Assassine sein – dieser Bogen macht's doch möglich.

Assassin's Creed Shadows bietet uns nicht nur zwei Hauptcharaktere, damit wir unterschiedliche Geschichten erleben können. Sie haben auch verschiedene Spielstile, sodass ihr die Kämpfe nach euren Vorlieben angehen könnt. Wo Naoe eher schleicht, ist Yasuke ein Haudrauf – das muss aber gar nicht so sein, mit einem bestimmten Bogen wird er nämlich ebenfalls zu einem hervorragenden lautlosen Killer.

Mit diesem Bogen kann Yasuke fast jeden Feind mit einem Schuss erledigen

Falls ihr lautloses Töten mögt, aber Naoe gerade mal in einem Gebiet gesucht wird, ist Yasuke eine überraschend gute Alternative – zumindest, wenn er die richtige Ausrüstung bei sich hat. Mit speziellen Pfeilen und der passenden Skillung kann er nämlich Feinde lautlos und auf Distanz mit nur einem Schuss ausschalten.

Der größte Nachteil dieser Taktik ist, dass diese speziellen Pfeile ziemlich begrenzt sind. Zumindest normalerweise, ein bestimmter Bogen löst das Problem nämlich für euch.

20:12 Yasuke kann auch Stealth: Assassin's Creed Shadows zeigt verschiedene Spielstile der beiden Helden

Autoplay

Konkret setzt ihr hier im Bogen-Fähigkeitsbaum von Yasuke auf die Stillen Pfeile. Wenn ihr die komplett aufwertet, könnt ihr nahezu jeden Feind im Spiel mit einem einzigen Schuss erledigen. Allerdings könnt ihr selbst mit einer Aufwertung des Köchers maximal fünf dieser Pfeile dabeihaben. Sie gehen euch also im Kampf ziemlich schnell aus.

Die Lösung für das Problem ist der sogenannte "Blutregen"-Bogen, wie YouTuber JorRaptor in seinem Video zu den übermächtigsten Ausrüstungsteilen verrät.

Der hat nämlich die praktische legendäre Fähigkeit, euch zu 100 Prozent Pfeile von toten Gegnern looten zu lassen. Wichtig ist dabei nur, dass ihr nicht daneben schießen dürft. Ihr bekommt Pfeile nur zurück, wenn ihr Gegner damit auch erlegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Besonders hilfreich kann dabei auch ein weiteres Ausrüstungsteil sein: nämlich das Stirnband des Meisterbogenschützen.

Dadurch verlangsamt ihr durch einen Kopfschuss alle acht Sekunden die Zeit und könnt es so auch im offenen Kampf mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen. Ihr findet das Stirnband in einer legendären Beutetruhe in der Burg Kanegasaki in Wakasa.

Das ist eine ziemlich coole und obendrein effektive Art, um Yasuke als lautlosen Fernkämpfer zu spielen. Komplett zum Meister-Assassinen wird er damit aber noch nicht. Der Bogen ändert nämlich rein gar nichts daran, dass er nicht allzu gut im Klettern ist und vor dem Todessprung obendrein Angst hat. Dafür brauchen wir Naoe also weiterhin.

Habt ihr diesen Build selbst schon ausprobiert oder wollt es noch tun? Oder geht ihr lieber in die direkte Konfrontation mit Yasuke?