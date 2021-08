Assassin's Creed Valhalla - Paris DLC: So öffnet ihr das Assassinen-Büro

In der neuen DLC Die Belagerung von Paris für Assassin's Creed Valhalla könnt ihr zwei neue Waffentypen ergattern: Langschwerter und Sensen. Wollt ihr alle davon finden, so müsst ihr wie üblich die Karte nach gelben Symbolen abgrasen. Ein bestimmtes Schwert werdet ihr so allerdings übersehen. Denn das versteckt sich in einem Assassinen-Büro nahe Paris.

Versteckte Quest

Um die Aufgabe überhaupt zu erhalten, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lest einen Brief in dem Langhaus des Jarls, in der ersten Siedlung der DLC, oder ihr besucht das Büro direkt. Dieses liegt westlich der überschwemmten Armenviertel von Paris. Den Eingang findet ihr zwischen einigen Ruinen. Habt ihr das Assassinen Versteck betreten, steht ihr jedoch schnell vor gut verschlossenen Türen. Ihr braucht drei Schlüssel, um weiterzukommen. Aus drei Ruinen, die im Umland von Paris erkundet werden wollen.

Folgt den Questpfeilen!

Folgt ihr nun der Quest, ist es nicht schwer die Ruinen zu finden. Für alle drei erhaltet ihr gut zu sehende Marker auf der Karte. Allerdings sind die Zugänge zu den Katakomben meistens etwas schwerer zu entdecken, besonders wenn ihr Nachts den Ort erreicht.

Ruinen von Divodurum

Westlich von Paris findet ihr die ersten Ruinen. Klettert auf den nahen Aussichtspunkt und springt in den kleinen See. Ein Tunnel dort bringt euch in die Katakomben. Nach einem kleinen Tauchgang müsst ihr nur noch eine Wand aufsprengen und ihr findet den ersten Schlüssel. Nehmt am besten auch das Buch für die Fähigkeit Goldene Flamme mit, wenn ihr schon mal hier seid.

Ruinen von Gisai

Gisai liegt nördlich der Stadt Ebrocas. Erledigt die Gegner und haltet nach einem Holzboden ausschau, den ihr mit einem gezielten Pfeil zerstören könnt. Weicht den Ratten-Schwärmen aus oder treibt sie mit Nahkampfangriffen zurück in die Kanäle. Hinter einigen Gittern findet ihr den Schlüssel auf einem Tisch. Auch hier unten könnt ihr eine Fähigkeit finden, bevor ihr die Katakomben wieder verlasst. Sprengt die Wand auf und erbeutet passenderweise die Fähigkeit Rattenplage.

Ruinen von Champleu

Die Ruinen findet ihr westlich von Paris. Auch hier müsst ihr wieder einem wehrlosen Holzboden einen Pfeil verpassen. Ihr findet ihn neben dem roten Zelt. Nach einem einfachen Schieberätsel erhalten ihr Schlüssel Nummer drei. Genau wie zuvor versteckt sich hier unten eine Fähigkeit: Ghulatem.

Eure Mühe wird belohnt

Kehrt nun zum Assassinen Büro zurück und öffnet die Tür. Es gibt hier keine weiteren Rätsel oder Sprungpassagen. Öffnet also einfach die Truhe und ihr erhaltet das Kurzschwert Joiuse. Dies sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch die einzigartige Fähigkeit eure Waffen zu vergiften, wenn ihr fünf schwere Treffer in Folge landet. Die kleine Rundreise hat sich also gelohnt.