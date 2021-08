Assassin's Creed Valhalla - Paris DLC: So werdet ihr zum Sensenmann

In der Erweiterung Die Belagerung von Paris für Ubisofts Assassin's Creed Valhalla haben nicht nur neue Waffen, sondern auch zwei neue Rüstungen ihren Weg ins Spiel gefunden. Während ihr die Paladin-Rüstung einfach in der Welt finden könnt, müsst ihr euch für die andere Garnitur bedeutend mehr ins Zeug legen. Denn für die Schnitter-Rüstung sollt ihr eine handfeste Rebellion anzetteln.

Von Mistgabeln zu schwerer Infanterie

Rebellen-Missionen erhaltet ihr von Piers, Tokas rechter Hand, in Meglidunum. Schon kurz nach eurer Ankunft wird er euch bitten die örtlichen Bauern in ihrem Kampf gegen die Obrigkeit zu unterstützen. Dafür müsst ihr entweder für Piers oder andere Vermittler in Frankreich Missionen erledigen. Diese schicken euch dann los, um eine Patrouille auszuschalten, Beweise zu sammeln oder Lager zu zerstören. Dabei begleiten euch einige Rebellen, die ihr mit den während der Einsätze verdienten Punkten aufrüsten könnt. Schwingen diese anfangs noch Mistgabeln, so mutieren sie später zu wahren Berserkern.

Das Schnitter-Set erhaltet ihr ebenfalls für diese Punkte. Je stärker die Rebellion wird, desto mehr Teile könnt ihr erwerben:

Stufe 2: Schnitter-Hose

Stufe 3: Schnitter-Helm, Schnitter-Hose, Schnitter-Armschienen

Stufe 4: Schnitter-Hemd

Um Stufe 4 zu erreichen, werdet ihr eine ganze Reihe an Missionen hinter euch bringen müssen. Um aufzusteigen ist es dabei nicht wichtig, wie schwer die Mission war, oder ob ihr sie perfekt erledigt habt. Meistens reicht es einige Giftbomben in Gegnergruppen zu feuern, um diese schnell auszuschalten. Schafft ihr es zusätzlich eure Rebellen am Leben zu erhalten, dann bekommt ihr mehr Punkte für Upgrades und Teile des Schnitter-Sets.

Meister der Infiltration

Die Rüstung gehört zur Raben-Kategorie und verbessert euer Schleichen. Zum einen regeneriert ihr Lebensenergie, wenn ihr Gegner mit Attentaten tötet. Zum anderen dauert die Zeitlupe, wenn ihr entdeckt werdet, nun doppelt so lange. Dies wird euch häufiger retten, wenn ihr komplett unentdeckt bleiben wollt.

Einzigartiges Design. Pflicht ist das Set aber vor allem wegen des coolen Looks. Mit den zerschlissenen Roben, der unheimlichen Maske und der tief sitzenden Kapuze seht ihr einem Sensenmann nicht gerade unähnlich.

Perfekt mit Sense

Wenn ihr das Outfit so richtig komplettieren wollt, dann legen wir euch die neuen Sensen ans Herz, die ihr in Die Belagerung von Paris sammeln könnt. Insgesamt könnt ihr vier der zweckentfremdeten Farmwerkzeuge finden. Eine bekommt ihr sogar, ohne das ihr viel dafür tun müsst. Wenn ihr zu Beginn Jagd auf den Priester macht, hängt die Sense des Aufstands in seinem Versteck an der Wand und ihr müsst sie ohnehin aufsammeln, um die Story fortsetzen zu können.

Gefällt euch der komplette Schnitter-Look und wollt ihr auch mehr ungewöhnliche Rüstungsdesigns in Assassin's Creed Valhalla sehen?