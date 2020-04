Assassin's Creed Valhalla ist offiziell. Wir kennen das Setting und den Hauptcharakter, ansonsten sind Infos zum Wikinger-Spiel bislang aber rar gesät. Fans fragen sich jetzt natürlich, wann das Spiel erscheint. Ein Amazon-Listing lässt jetzt darauf hoffen, dass der Release von Valhalla noch 2020 angesetzt ist.

Was Amazon über den Release von Assassin's Creed: Valhalla verraten könnte

Was ist neu? Auf Amazon Frankreich ist ein neuer Assassin's Creed-Roman gelistet, der in direkter Verbindung zum Spiel zu stehen scheint. In den Keywords zum Listing finden wir die Begriffe "Wikinger" und "Valhalla". Wir haben es also mit dem typischen Begleitroman zum Spiel zu tun, den es zu jedem Ableger der Reihe gibt.

Kommt AC: Valhalla im Oktober 2020? Laut Amazon soll der Roman am 17. November 2020 erscheinen, und damit können wir Rückschlüsse auf den Release des Spiels ziehen. Denn es ist Tradition, dass begleitetende Assassin's Creed-Romane in der Regel einen Monat nach dem Release des Hauptspiels erscheinen. Dies würde andeuten, dass das nächste Assassin's Creed tatsächlich noch 2020 veröffentlicht wird.

Zumal ein Oktober-Release für Assassin's Creed ohnehin üblich ist: Odyssey erschien am 2. Oktober 2018, Origins kam 27. Oktober 2017 heraus.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um Spekulation: Einen offiziellen Release-Termin oder Zeitraum hat Ubisoft noch nicht bekanntgegeben.

Kommt AC Valhalla für PS5 und Xbox Series X?

Bislang hat Ubisoft noch keine Plattformen für Valhalla enthüllt, ein Release für PS4, Xbox One und PC dürfte aber ziemlich wahrscheinllich sein.

Gehen wir davon aus, dass AC Valhalla Ende 2020 aufschlägt, steht natürlich auch ein Release für PS5 und Xbox Series X im Raum. Die neuesten Konsolen-Flaggschiffe von Microsoft und Sony sollen (Stand jetzt) nämlich Ende 2020 in den Läden stehen.

Valhalla könnte damit durchaus als Cross-Gen-Titel aufschlagen, könnte also sowohl für die alten Konsolen als auch für die neuen erscheinen.

Was dafür spricht: Sollte Valhalla tatsächlich im Oktober erscheinen, wäre ein verspäteter PS5- und Xbox Series X-Release durchaus möglich: Vielleicht ist Valhalla zunächst für PS4 und Xbox One erhältlich, und erscheint dann einige Monate später in einer verbesserten Version für die Next Gen-Geräte.

Unüblich für Ubisoft wäre das nicht. Assassin's Creed Black Flag kam schließlich ebenfalls (im Oktober 2013) zuerst für PS3 und 360 heraus und einen Monat später (im November 2013) noch einmal für PS4 und Xbox One (sowie für WiiU). Aber auch hier können wir natürlich nur spekulieren.

Wann gibt es Neuigkeiten zu AC Valhalla? Am 30. April um 17 Uhr veröffentlicht Ubisoft den ersten Trailer, der vielleicht sogar schon das Rätsel um den Release lösen könnte. Alle Infos findet ihr dann pünktlich bei GamePro.de.

Alle bisherigen Infos zu Valhalla findet ihr hier: