Assassin's Creed Valhalla: Release für den Belagerung von Paris-DLC steht fest

Angekündigt war er schon länger, jetzt gibt es endlich auch einen Release-Termin für den nächsten großen Assassin's Creed Valhalla-DLC mit dem Titel "Die Belagerung von Paris". Wie Ubisoft bekannt gibt, wird die Erweiterung am 12. August erscheinen. In knapp zwei Wochen geht es also los.

Worum geht es in dem DLC? Die Erweiterung spielt im Jahr 885, also etwa acht Jahre nach den Geschehnissen des Hauptspiels. Frankreich wird erstmals von einem einzigen König regiert. Karl der Dicke (Urenkel von Karl dem Großen) geht rabiat gegen die Wikinger vor, und möchte diese auch von den britischen Küsten vertreiben. Um das zu verhindern, machen sich Eivor und einige Mitstreiter auf gen Süden, um dem Herrscher das Handwerk zu legen.

Neben einer neuen Storyline warten auch etliche neue Charaktere, Fähigkeiten und Waffen auf ihre Entdeckung, außerdem bringt die Erweiterung auch die Black Box-Infiltrationsmissionen wieder zurück. In diesen Aufträgen gibt es lediglich eine Zielperson als Vorgabe, die es auszuschalten gilt. Wie das erreicht wird, bleibt ganz euch überlassen.

Hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer zum DLC anschauen:

Neue Raubzug-Saison schon in dieser Woche

Noch etwas früher startet die neue Raubzug-Saison in Assassin's Creed Valhalla. Bereits ab dem 29. Juli könnt ihr euch in das Sigrblot-Fest stürzen und dort einige Aktivitäten ausprovieren, darunter etwa diverse Würfel-Minispiele. Einsacken lassen sich dabei exklusive Belohnungen für die eigene Siedlung oder die Anpassung des Charakters.

Wichtig: Folgendes muss im Hauptspiel erreicht sein, damit ihr an den Aktivitäten teilnehmen könnt:

England erreicht

Eine der ersten Handlungsbögen abgeschlossen

Siedlung auf Stufe 2

Assassin's Creed Valhalla ist seit November 2020 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich.

Werdet ihr den DLC ausprobieren?