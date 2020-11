Assassin's Creed Valhalla: Preload-Termin für PS4 steht jetzt wohl auch fest

Assassin's Creed Valhalla schleicht und schnetzelt sich schon bald auf euch zu. Offiziell kommt der neue AC-Teil am 10. November auf den Markt. Wie mittlerweile üblich, können Vorbesteller*innen die Daten ihrer digitalen Editionen bereits im Vorfeld herunterladen und jetzt wissen wir auch endlich, wann das auf der PS4 möglich sein wird. Während die Xbox One-Fans damit schon etwas früher loslegen dürfen, könnt ihr als PS4-Besitzer*in 'erst' zwei Tage vor Release den Preload starten. Zumindest legt das ein frisch geleakter Screenshot nahe.

Assassin's Creed Valhalla-Preload auf PS4: Download-Größe & Starttermin

Wann startet der PS4-Preload? Wer Assassin's Creed Valhalla als digitalen Download für die PlayStation 4 vorbestellt hat, kann höchstwahrscheinlich zwei Tage vor Release mit dem Preload anfangen. Das wäre dann der 8. November, also der Sonntag in drei Tagen. Allerdings beruht das aktuell nur auf diesem Screenshot:

Link zum Reddit-Inhalt

Wir haben bei Ubisoft selbst noch einmal nachgehakt, ob sie diesen Termin offiziell bestätigen können. Sobald wir eine Antwort erhalten, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was ist mit der Xbox One? Alle Vorbesteller*innen einer Xbox One-Version von Assassin's Creed Valhalla können bereits den Preload starten. Auf der Microsoft-Konsole existiert diese Möglichkeit sogar schon seit dem 31. Oktober. So können selbst die Leute mit der langsamsten Internetverbindung rechtzeitig fertig sein.

PS5 & Xbox Series X/S: Auf den Next Gen-Konsolen von Microsoft und Sony kommt AC Valhalla direkt zum Launch der jeweiligen Geräte heraus. Kein Wunder, erscheinen die Xbox Series X und Xbox Series S doch genau an dem Tag, an dem auch AC Valhalla auf den Markt kommt.

Die PlayStation 5 erwartet uns am 19. November. Das bedeutet, dass es etwas schwierig wird mit einem Preload. Sonys Next Gen-Konsole und die PS5-Version von AC Valhalla erscheinen beide am gleichen Tag. Ihr könnt dann also auch direkt loslegen mit dem Download.

Alle weiteren Infos zum AC Valhalla-Preload, auch zu Download-Größe und dem Day 1-Patch findet ihr hier in unserer Gamepro-Übersicht:

Wie findet ihr, dass die PS4 zwei Tage vor Launch mit dem Preload anfangen kann? Bräuchtet ihr längeren Vorlauf?