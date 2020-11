Assassin's Creed Valhalla: So startet ihr Der Weg des Berserkers

Assassin's Creed Valhalla lässt euch ein Abenteuer in der Haut von Eivor erleben. Als Wikinger seid ihr dabei, wie der Stamm in England landet und dort einen Ort nach dem anderen erobert. Wer das Spiel vorbestellt hat, der bekommt Zugriff auf eine spezielle Mission namens "Der Weg des Berserkers". Wir zeigen euch, wo ihr diese im Spiel finden könnt.

Der Weg des Berserkers ist erst einmal nur für Vorbesteller

Egal welche Version ihr von Assassin's Creed Valhalla vorbestellt habt, solltet ihr irgendwie Zugriff auf die Mission bekommen haben. Bei einer digitalen Vorbestellung solltet ihr automatisch ebenfalls den DLC heruntergeladen und installiert haben. Für die Retail-Fassung sollte entweder der Händler euch einen Code

Wenn ihr die Mission habt, dann solltet ihr beim ersten Start des Spiels im Hauptmenü darüber informiert werden, dass "Der Weg des Berserkers" aktiviert wurde. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr die Mission im späteren Verlauf starten. Bisher gibt es keine Möglichkeit, ohne Vorbestellung den DLC zu kaufen. Ob sich das noch ändert, ist bisher nicht bekannt.

So startet ihr "Der Weg des Berserkers"

Nicht von Anfang an: Das wichtigste ist, dass ihr die Mission nicht von Anfang an starten könnt. Die Questreihe wird erst mehrere Stunden im Spiel freigeschaltet.

Siedlung in England: Um "Der Weg des Berserkers" freizuschalten müsst ihr bis zu dem Punkt spielen, an dem ihr eure Siedlung in England gegründet habt. Sobald ihr das geschafft habt, müsst ihr in das Langhaus in Ravensthorpe. In Eivors Zimmer sollte ein Briefkasten sein. Dieser beinhaltet einen Brief von Norvid. Ab diesem Punkt bekommt ihr in eurem Questprotokoll die Mission "Der Weg des Berserkers".

Quest am Anfang zu schwer: Die Aufgabe befindet sich im Gebiet "Ostanglien". Diese setzt Stufe 55 als empfohlen voraus. Wenn ihr das erste Mal in England ankommt, werdet ihr aber irgendwo zwischen 20 bis 30 sein in der Regel. Es macht also Sinn erst einmal der Hauptgeschichte weiter zu folgen, anstatt direkt dorthin zu gehen. Ihr könnt euch zwar mit den Gegnern herumschlagen aber es wird sehr herausfordernd.

Das ist alles, was ihr zu "Der Weg des Berserkers" wissen müsst. Habt ihr es nach England geschafft, dann könnt ihr diese Bonusquest ganz einfach starten.

Habt ihr schon mit Valhalla angefangen und auch nach der Mission gesucht?