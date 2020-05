Gestern wurde nicht nur endlich der erste Trailer zu Assassin's Creed Valhalla gezeigt, wir haben auch erfahren, dass der nächste große Ableger der Reihe auch für Xbox Series X und PS5 erscheint. Vor allem für Xbox-Besitzer ist das eine tolle Nachricht, denn Assassin's Creed Valhalla wird das neue Smart Delivery-Feature der Xbox Series X unterstützten.

Assassin's Creed Valahalla auf Xbox - Einmal kaufen, doppelt zocken

Smart Delivery.. was war das noch gleich? Die Smart Delivery-Funktion der Xbox Series X sorgt dafür, dass Xbox-Besitzer, die ein Spiel zunächst auf der Xbox One kaufen, kostenlosen Zugriff auf die Next-Gen-Fassung erhalten. Ihr müsst Assassin's Creed Valhalla also nur einmal kaufen und könnt es auf beiden Konsolen spielen.

Perfekt geeignet also für alle Spieler, die zwar Lust auf Assassin's Creed Valhalla haben, sich aber nicht direkt zum Launch eine Xbox Series X zulegen wollen. Ihr könnt getrost auf der Xbox One oder der Xbox One X zugreifen und könnt dann trotzdem von der grafisch etwas aufgebohrten Xbox Series X-Version Gebrauch machen, wenn ihr das Hardware-Upgrade wagt.

Performance-Updgrade für Next-Gen: Wie sehr sich die Xbox Series X-Fassung in technischer Hinsicht von der Xbox One im Detail unterscheidet, wissen wir zwar nicht. Aber in Sachen Performance hat Ubisoft bereits eine 4K-Auflösung sowie HDR-Support bestätigt. (via WindowsCentral)

Die Bestätigung der Smart Delivery-Unterstützung erfolgt übrigens über den offiziellen Amazon Deutschland-Eintrag.

Im Listing der Xbox One-Fassung heißt es:

"Valhalla nutzt die Smart-Delivery-Technologie! Kaufe das Spiel einmal und spiele es auf der Xbox One oder auf der Xbox Series X, sobald verfügbar"

Assassin's Creed Valahalla - Release im Herbst 2020

Assassin's Creed Valhalla erscheint im Herbst 2020 und kann auch auf PS4, PS5, PC und Google Stadia gespielt werden. Zumindest aktuell wissen wir von keinem vergleichbaren PlayStation-Feature, das der Smart Delivery-Funktion nahe kommt. PS4-Spieler müssen also genauer überlegen, auf welcher Konsolengeneration sie Valhalla spielen wollen.

Mehr Infos: Eine Übersicht zum neuen Assassnin's Creed findet ihr übigens in der GamePro-News zur Ankündigung von Valhalla. Da gibt es alle bisher bekannten Infos zu Release, Gameplay, Story und Features.

Wo werdet ihr Valhalla spielen wollen?