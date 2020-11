Ok, vielleicht haben wir etwas übertrieben. Ihr bekommt in Assassin's Creed Valhalla nicht wirklich Excalibur, sondern den Vorgänger des legendären Schwertes: Caliburn. Aber keine Angst, dass euch die Waffe zerbricht und ihr euch Ersatz bei der Herrin des Sees besorgen müsst: Das Schwert wird euch sehr gute Dienste leisten.

Doch es reicht nicht nur Caliburn zu finden. Um es aus dem Stein zu ziehen benötigt ihr Gegenstände aus ganz England, müsst ein paar Bosse besiegen, und einige schwer zugängliche Höhlen erkunden.

Die elf Tafeln

Bevor ihr euch auf die Suche nach dem Schwert macht, braucht ihr insgesamt elf Tafeln. Drei von ihnen findet ihr bei den Eiferern, die England durchstreifen. Die anderen acht erhaltet ihr von den Schätzen Britanniens, welche sich hinter einigen der blauen Markierungen auf eurer Karte verbergen. An diesen Orten sind vor allem eure Parkcour-Künste gefragt.

Die Eiferer

Falls ihr den Orden schon erledigt habt, dann dürftet ihr auch schon drei Tafeln euer Eigen nennen. Falls nicht, müsst ihr drei spezielle Eiferer erledigen.

Woden

Heike

Hrothgar

Ob ihr sie vielleicht schon getötet habt, seht ihr in eurem Ordens-Tab im Menü. Es sind die Eiferer auf der linken Seite, auf Platz eins, zwei und vier von oben.

Woden

Woden findet ihr auf den Straßen von Caent. Er hat einen Power-Level von 220. Zwar könnt ihr ihn auch schon recht früh besiegen, solltet dafür aber gut seinen Angriffen ausweichen können. Passt vor allem auf, wenn er Blendgranaten wirft, und zieht euch zurück, bis ihr wieder sehen könnt.

Heike

In Eastseaxe könnt ihr diesen Eiferer antreffen. Mit einem Powerlevel von 250, und einer Kombination aus schwerem Schild und Giftangriffen, ist Heike nur schwer zu knacken. Versucht möglichst viel mit dem Bogen zu arbeiten, dann könnt ihr die starke Defensive Heikes fast ignorieren.

Hrothgar

Diesen Eiferer, mit einem beeindruckenden Powerlevel von 280, trefft ihr in Sudseaxe. Das Nervigste an dem Kampf ist Hrothgars Heilung. Unterbrecht ihn so schnell wie möglich mit einem Pfeil oder bleibt in seiner Nähe für einen Nahkampf-Schlag.

Die Schätze Britanniens

Diese Orte sind einfach zu lösende Sprungrätsel. Meistens rennt ihr durch einige Höhlen und haltet die Parkcour-Taste gedrückt. Sobald ihr in der Nähe der Tafel angelangt seid, meldet sich Eivor zu Wort. Ab da solltet ihr genau die Augen offen halten.

Die Höhlen der Prüfung

Eure Suche führt euch hier nach Caent. An der Stelle des Symbols seht ihr ein kleines Gebäude. Geht hinein und sucht nach einem Loch im Boden. Der Weg durch das Labyrinth ist recht gradlinig, so dass ihr keine größeren Probleme haben solltet, die Tafel zu finden.

Grimes Grab

Diesen Schatz findet ihr in East-Engla. Besonders einfach wird es, wenn ihr die Quest: "Die Legende von Beowulf" habt. Dabei werdet ihr innerhalb der Aufgabe in das Höhlensystem geschickt, in dem auch die Tafel liegt. Wenn ihr das Ende erreicht habt, ist die Tafel nicht direkt zu sehen. Zerschlagt die Krüge am Tisch und ihr könnt sie einsammeln.

Santlache Mine

Bevor ihr die Mine in Sudseaxe erkundet, solltet ihr darauf achten, dass ihr genug Adrenalin habt. Ihr braucht mindestens einen Sprengpfeil, um eine Wand aus dem Weg zu schaffen. Danach folgt ein langer Tauchgang durch einen überfluteten Stollen. Am Ende wartet die Tafel auf euch.

Alter Keller

Den Eingang findet ihr in Eastseaxe. Der Weg durch die Höhlen sollte kein Problem sein, bis ihr den Keller erreicht. Die Tafel liegt im Abfluss in der Mitte des Raums. Schießt mit eurem Bogen zehn Weinfässer auf und der Schatz wird nach oben gespült und kann eingesammelt werden. Falls euch zwischendurch die Pfeile ausgehen sollten, stecken welche im hinteren Teil des Raums in einem Balken.

Zaubererhöhle

Der einzig schwierige Teil der Eishöhle in Eoforwicscir ist kurz vor eurem Ziel. Nach einer kurzen Parkcour-Einlage steht ihr in einem Gang mit einem Fetisch. Schaut nach rechts und ihr entdeckt einen Meter über dem Boden eine Eiswand. Zerstört sie und geht in den Raum dahinter, um weiterzukommen.

Spat-Höhle zu Deoraby

Dieser Schatz liegt unter den Hügeln von Snortingahamscir. Nachdem ihr den ersten großen Abgrund überwunden habt, könnt ihr einfach den Statuen folgen und sie bringen euch an euer Ziel.

Rotflechten-Höhle

Mitten in Hamtunscir findet ihr die vorletzte Tafel. Hauptproblem der Höhle ist das Gift, welches euch immer wieder den Weg versperrt. Werft Fackeln in die Giftwolken und sie explodieren. Dann könnt ihr schnell passieren, bevor sich neues Gift sammelt.

Wocig

Wocig liegt ebenfalls in Hamtunscir. Im hinteren Teil der Höhle ist es sehr dunkel. Dennoch solltet ihr keine Fackel entzünden. Der ganze Boden ist von Öl bedeckt und in den Wänden sind explodierende Krüge.

Auf nach Stonehenge

Das nächste Problem ist den Ort zu finden, an dem ihr die Tafeln auch benutzen könnt. Das Schwert ruht unter Stonehenge, das, wie die letzten beiden Tafeln, in Hamtunscir zu finden ist. Allerdings ist der Eingang zu dem Höhlensystem nicht auf der Karte verzeichnet. Er liegt etwas nordwestlich von dem historischen Steinkreis, etwas versteckt im Wald.

Drinnen könnt ihr euch kaum verlaufen. Folgt dem Weg bis zu einem großen Abgrund. Springt hinein und taucht durch die Ruinen. Am Ende des Weges klettert ihr aus dem Wasser und folgt dem Licht bis zu dem unterirdischen Steinkreis. Dort könnt ihr in die Säulen alle Tafeln einsetzen. Habt ihr alles richtig gemacht, könnt ihr euren Preis aus dem Stein ziehen.

Was kann das Schwert?

Jeder kritische Treffer und alle schweren Abschlüsse mit Caliburn lösen eine Explosion aus, die Gegner in Reichweite kurz blendet. Das unterbricht alle Attacken und ist besonders praktisch gegen größere Gegner. Packt einige Krit-Runen in eure Rüstung und ihr haltet Gegnergruppen fast dauerhaft in Betäubung.

Fundort von Thors Hammer

Eine weitere legendäre Waffe findet ihr übrigens im eisigen Norwegen:

6 1 Mehr zum Thema AC Valhalla: Thors Hammer & Rüstung - Holt euch eine der besten Waffen im Spiel

Alle Waffenarten und ihre Fundorte findet ihr hingegen in diesem separaten GamePro-Guide.

Habt ihr Caliburn auch schon gefunden, oder benutzt ihr lieber andere Waffen?