Eines der besten PS5-Spiele der letzten Jahre mit 94 Punkten im GamePro-Test ist jetzt drastisch reduziert beim Amazon Black Friday!

Diesen Exklusivtitel für die PS5 müsst ihr gespielt haben: Beim Amazon Black Friday kostet er jetzt fast nur noch die Hälfte!

Ihr kennt das bestimmt: Ihr startet ein neues Spiel, rechnet mit solidem Entertainment, und plötzlich sitzt ihr da wie ein Kind vor seinem ersten Videospiel, vollkommen entzückt von etwas, das eigentlich ganz simpel wirkt – und dann megamäßig abliefert. Und genau dieser Überraschungscocktail steht gerade bei Amazon im Black-Friday-Regal. Mit einem hammermäßigen Rabatt, bei dem ihr euch vielleicht fragt, ob der Rabatt-Algorithmus bei Amazon gerade seine fünf Minuten hat.

94 Punkte bei uns im Test: Wenn ihr dieses Meisterwerk für PS5 nicht gespielt habt, habt ihr ordentlich was verpasst!

2:01 Astro Bot-Launch-Trailer zeigt eindrucksvoll, warum wir uns so sehr auf das PS5-Spiel freuen

Autoplay

Kaum ein anderer Titel hat in den letzten Jahren so liebevoll gezeigt, wofür die PlayStation eigentlich steht, wie Astro Bot. Dieser kleine Roboter ist quasi der inoffizielle Hausgeist der PS5 – technisch brillant, verspielt, kreativ und dabei so charmant, dass ihr ihn am liebsten in Stofftierform neben euren Fernseher stellen würdet.

Astro Bot ist im Grunde die große Evolution von Astro’s Playroom, diesem famosen PS5-Startspiel, das eigentlich nur eine Tech-Demo sein sollte, dann aber Millionen Spieler dazu gebracht hat, grinsend ihren Controller anzustarren und zu sagen: „Hey, warum ist das so gut?!“

Im neuen, vollwertigen Abenteuer dreht Team Asobi das Rad nicht nur weiter, sondern lässt es mit Jetpack-Antrieb rotieren. Ihr werdet durch dutzende Welten gejagt, von wolkigen Jump’n’Run-Paradiesen bis zu Bossarenen, die aussehen, als hätte jemand Godzilla in eine Hüpfburg gesetzt. Und mittendrin: Astro, der kleine PS-Roboter, der mit der gleichen Motivation kämpft wie Kratos – nur ein bisschen weniger wütend.

Legendäres Entwicklerstudio erschafft legendäres Jump 'n' Run

Was viele nicht wissen: Team Asobi besteht aus ehemaligen Entwicklern des legendären Japan Studio – der Truppe, die schon Ape Escape, Gravity Rush und viele der besten Sony-Produktionen hervorgebracht hat. Ihr Markenzeichen: Sie machen Spiele, die nicht nur technisch glänzen, sondern gefühlt Spaß machen. Und Astro Bot ist ihr Meisterstück.

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Haufenweise PlayStation-Referenzen, die Fan-Herzen höher schlagen lassen

Astro Bot ist nicht einfach nur ein herausragendes Plattformspiel – es ist ein spielbarer PlayStation-Zeitstrahl. Während ihr durch die Level hüpft, begegnen euch über 150 Cameos aus der kompletten Sony-Historie. Ihr stolpert über Roboter-Versionen von:

Kratos, der mit Mini-Atreus auf Mini-Draugr eindrischt,

Aloy, die einen Mini-Maschinendino zähmt,

Nathan Drake, der natürlich irgendwo abstürzt,

Parappa, der fröhlich am Rappen ist,

und sogar Sir Daniel Fortesque, ausgerüstet mit Schwert und Schild

Das fühlt sich an wie ein großes, spielbares Füllhorn für alle, die mit PlayStation groß geworden sind.

Astro Bot ist ein Liebesbrief an PlayStation – und der Black Friday macht ihn gerade unfassbar günstig

Wenn ihr ein Spiel wollt, das gute Vibes versprüht, kreativ ist wie kein anderes und euch daran erinnert, dass Games in erster Linie Spaß machen sollenn anstatt Fleißarbeit zu sein, dann ist Astro Bot der perfekte Kandidat.

Charmant, technisch brillant, vollgepackt mit Nostalgie und Humor – und gerade mächtig reduziert beim Amazon Black Friday. Machen wir es kurz: Wenn ihr diesen Deal verpasst, verpasst ihr ein üppiges Stück PlayStation-Magie.

Weitere PS5-Angebote beim Amazon Black Friday:

Unser Deal-Ticker informiert euch täglich über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die besten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!