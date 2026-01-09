Amazon haut eines der besten Star-Wars-Spiele überhaupt zum Schnäppchenpreis raus: Diesen PS5-Actionhit haben wir im Test geliebt!

Für Star-Wars-Fans ist dieses PS5-Spiel ein Muss, vor allem jetzt zum Schnäppchenpreis.

Gerade könnt ihr eines der besten Star-Wars-Spiele, die ihr derzeit bekommen könnt, im Top-Angebot abstauben. Den PS5-Actionhit, der im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, gibt es bei Amazon jetzt für nur 17,99€! Das ist das große AAA-Spiel, das in unserem GamePro-Test eine Top-Wertung abgestaubt hat, auf jeden Fall wert. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Laut Shopseite soll der Deal noch bis zum 12. Januar laufen, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch ein paar weitere große AAA-Spiele für PS5 im Angebot abstauben, von EA Sports FC 26 bis zum Remake des Horror-Hits Dead Space. Die Übersicht findet ihr hier:

5 Planeten, ein Raumschiff und ein Blaster: Das ist der Star-Wars-Hit für PS5

Die fünf Planeten von Star Wars Outlaws machen optisch einiges her.

Es geht hier um Star Wars Outlaws, das in unserem GamePro-Test ansehnliche 85 Punkte abgestaubt hat. Unser Wohlwollen hat sich das Open-World-Actionspiel vor allem durch seine Spielwelt verdient: Wir dürfen zu Fuß und mit dem Speederbike fünf verschiedene Planeten erkunden, die nicht nur abwechslungsreich und landschaftlich wunderschön sind, sondern auch eine dichte Star-Wars-Atmosphäre bieten.

Zwischen den Planeten können wir mit unserem eigenen Raumschiff hin und her reisen, Raumschiff-Kämpfe im Weltall inklusive. Der Großteil des Gameplays spielt sich allerdings am Boden ab, wo wir eine zwar nicht sonderlich innovative, aber gut funktionierende Mischung aus Third Person Shooter und Schleichspiel bekommen. Dabei werden wir von unserem niedlichen Haustier Nix unterstützt, das Feinde ablenken und ihnen die Waffen klauen kann.

24:56 Star Wars Outlaws - Test-Video zu Ubisofts Open-World-Abenteuer

Autoplay

Die Story, die zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt ist, dreht sich um die Kriminelle Kay Vess, die vom Imperium verfolgt wird und einen großen Coup plant. Für diesen braucht sie allerdings die Unterstützung verschiedener Verbrechersyndikate, deren Wohlwollen wir uns verdienen, indem wir Aufträge erledigen. Ein Ruf-System bestimmt dabei, wie die Syndikate zu uns stehen.

Über ein Lichtschwert oder Machtkräfte verfügt Key übrigens nicht. Wer es darauf abgesehen hat, sollte besser zum ebenfalls gerade reduzierten Star Wars Jedi: Survivor greifen. Key solltet ihr euch eher als eine weibliche Version von Han Solo vorstellen, die hervorragend mit ihrem vielfältig aufrüstbaren Blaster umgehen kann. Wer schon immer in eine solche Rolle schlüpfen oder einfach nur eine große Open World im Star-Wars-Universum erkunden wollte, sollte jetzt zum Sparpreis auf jeden Fall zuschlagen.