Der neue Kindle Colorsoft bringt Farbe ins Lesen und hier könnt ihr ihn euch bei Amazon sichern!

Der Kindle ist kein Gerät, das laut um Aufmerksamkeit bittet. Im Gegenteil: Er fällt vor allem dadurch auf, dass er sich zurücknimmt – und genau darin liegt seine größte Stärke. Während Tablets und Smartphones ständig neue Reize setzen, konzentriert sich Amazons neuster E-Reader konsequent auf das, worum es beim Lesen eigentlich geht: Ruhe, Fokus und Zeit für Geschichten!

Der Kindle Colorsoft und das gute Gefühl, nicht abgelenkt zu sein

Ich besitze viele Bücher. Wirklich viele. Große, schöne Ausgaben, die fantastisch im Regal aussehen – und erstaunlich selten mit mir auf dem Sofa landen. Der Kindle Colorsoft hat daran nichts Romantisches zerstört, aber etwas sehr Praktisches zurückgebracht: tatsächliche Lesezeit.

Ich lese viel. Und ich höre viel. Aber dazwischen lag immer mein Handy. Kurz etwas nachschauen, kurz eine Nachricht, kurz irgendwo hängen bleiben. Der Kindle Colorsoft hat es geschafft, dass mein Smartphone plötzlich viel öfter einfach liegenbleibt – nicht aus Disziplin, sondern weil es gerade nichts beizutragen hat.

Ihr könnt sogar die Helligkeit und Temperatur des Displays individuell anpassen, so wie es für euch am angenehmsten ist!

Farbe, aber bitte ohne Drama

Natürlich ist das Farbdisplay das große neue Thema. Aber wer hier knallige Tabletfarben erwartet, wird eher überrascht sein – im positiven Sinn. Die Farben sind ruhig, zurückhaltend, fast ein bisschen wie gedruckt. Buchcover, Illustrationen, Markierungen: alles da, aber nichts drängt sich in den Vordergrund.

Beim Lesen fühlt sich das nicht nach „mehr Technik“ an, sondern nach einem feineren Buch. Schwarz-weiß-Text bleibt gestochen scharf, Farben ergänzen ihn dort, wo es sinnvoll ist. Genau diese Balance macht den Unterschied.

Ganz Oz in meiner Hand

Ich lese aktuell sämtliche Oz-Bücher. Zu Hause stehen sie als große, ledergebundene Ausgaben im Regal – wunderschön, empfindlich, schwer und ehrlich gesagt nicht besonders mobil. Auf dem Kindle habe ich sie jetzt als übersichtliche Sammlung an einem Ort.

Die farbigen Illustrationen kommen auf dem Colorsoft so zur Geltung, dass sie den Text begleiten, nicht unterbrechen. Und jedes Mal merke ich wieder, wie angenehm es ist, eine komplette Buchreihe dabeizuhaben, ohne vorher entscheiden zu müssen, welches Buch heute mitkommt.

Hunderte Bücher auf einem Gerät

Audible auf dem Kindle – und das Handy bleibt liegen

Was für mich fast noch wichtiger ist: Audible funktioniert direkt auf dem Kindle Colorsoft. Mit Bluetooth-Kopfhörern kann ich Hörbücher hören, ohne mein Smartphone in die Hand zu nehmen.

Und genau das verändert viel. Denn sobald das Handy nicht beteiligt ist, passiert auch nichts nebenbei. Keine Push-Nachrichten, kein kurzer Blick, der plötzlich zwanzig Minuten frisst. Ich wechsle zwischen Lesen und Hören, bleibe aber immer bei derselben Geschichte - und vor allem bei mir.

Lost in Translation

Gerade bei englischen Originalen oder älteren Texten stolpere ich manchmal über Begriffe, die heute nicht mehr ganz geläufig sind. Auf dem Kindle ist das kein Problem. Ein Fingertipp, und das integrierte Dictionary erklärt mir das Wort direkt im Text. Kein Herausreißen aus der Geschichte, kein Wechsel zu Google, kein Verlaufen in anderen Tabs. Ich bleibe drin – und lese einfach weiter.

Der Akku hält gefühlt ewig

Technik, die keine Aufmerksamkeit braucht

Das Display ist augenfreundlich, auch nach langen Lesesessions. Die Beleuchtung lässt sich fein einstellen, ohne je grell zu wirken. Und der Akku hält so lange, dass ich irgendwann aufgehört habe, darüber nachzudenken. Ich lade ihn selten. Sehr selten. Und genau das ist der Punkt: Technik, die läuft, ohne Aufmerksamkeit einzufordern.

Warum der Kindle Colorsoft für mich gerade so gut passt

Am Ende ist der Kindle Colorsoft für mich nicht nur ein Gadget, sondern ein kleiner Gegenentwurf. Zu Dauerablenkung, zu diesem ständigen „nur kurz noch“, zu der Idee, alles gleichzeitig machen zu müssen.

Ich lese wieder konzentrierter. Ich höre bewusster. Und mein Smartphone spielt dabei endlich nur noch die Nebenrolle. Und genau deshalb fühlt sich dieses Gerät gerade richtig an.